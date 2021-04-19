英啟動國安調查 輝達吃安謀恐生變

英國政府周一宣布，將以國安疑慮為由對美國晶片大廠輝達（Nvidia）收購英國晶片設計商安謀（ARM Holdings）一案啟動調查，讓這樁高達400億美元的企業併購案前景生變。

英國數位大臣道登（Oliver Dowden）周一指出，他已就日本軟銀將安謀出售給輝達一案發出所謂的「干預通知（intervention notice）」。

道登表示，「接下來為了協助我搜集相關資料，英國的獨立競爭機關將就併購交易可能造成的影響提出一份報告，這將有助於預告接下來的可能決定。」

輝達則表示，堅信交易案不會牽涉到到任何的國安問題，輝達發表聲明指出，「如同此一交易案對外公布以來的態度一樣，公司將持續與英國有關單位密切合作。」

輝達是美國市值最大的晶片商，安謀也在全球半導體市場占一席之地，半導體產業在人工智慧（AI）、量子運算與5G電信網路等技術上都扮演關鍵角色。

英國政府表示，半導體是支撐英國重要基礎建設的支柱，同時也涉及到國防與國安等相關技術，國安相關單位的官員因此建議進行干預的決定。

英國競爭暨市場管理局（Competition and Markets Authority）將就交易案的競爭、管轄權與國安的影響進行評估，並定於7月30日公布調查結果。

數位大臣道登到時候將決定是否同意該起併購交易，或是展延進行更進一步調查。

這起併購案於去年9月公布，合併後將導致矽晶片供應來源掌握在單一晶片製造商手中。

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