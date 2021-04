陸俄聯手噩夢 華府智庫主席:拜登最大考驗

華府智庫大西洋理事會主席肯姆佩(Frederick Kempe)18日在美媒CNBC撰文指出,美國總統拜登面臨一場全球噩夢:大陸及俄羅斯加強策略合作,目的是破壞美國影響力,擾亂拜登團結民主盟友的努力。

他說陸俄合作是拜登上任至今,最重大、且尚未受到充份了解的挑戰,有可能成為拜登任期內的決定性挑戰。

上周,俄羅斯及大陸不約而同分別加強對烏克蘭及台灣的軍事行動及威脅,儘管並未出現軍事衝突或入侵行為,肯姆佩指出,當前軍事行動的規模及緊張情勢仍需要獲得立即關注,美國及盟國官員也不敢否認陸俄正交換情報,或是否認兩國協調行動、戰略的可能性愈來愈高。

美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)上周在參議院情報委員會作證時指出,俄羅斯的軍事準備已經達到了能為有限度入侵提供基礎的程度,不只是美國,所有盟友都必須嚴肅看待。

關於北京,美國情報圈的最新年度威脅評估報告指出,「中國正試圖利用區域對美國承諾的懷疑,破壞台灣的民主,擴大北京的影響力。」肯姆佩指出,媒體沒有報導的是,這份報告提出警告:俄羅斯正提升和中國的戰略性合作,以實現目標。

他表示,若以個別國家來看,不論是俄羅斯或是中國,對任何美國總統而言已經是很難對付了,如果陸俄兩國聯手,更團結行動、更有連貫性地行動,將是美國及盟友缺乏戰略、甚至是缺乏共識的情勢。

對於那些懷疑陸俄野心的人,肯姆佩舉3月下旬大陸官媒《環球時報》一篇題為「美國盟友動搖之際中俄關係深化」(China-Russia ties deepen while U.S. and allies flail)的社論,文章中提到,「歐亞大陸最具影響力的雙邊關係就是新時代下的中俄全面戰略協作夥伴關係。」

針對日本及南韓,這篇社論提到:中國及俄羅斯了解他們之間關係的分量,但說實話,這個區域中沒有任何一個國家能夠單獨反對中國或俄羅斯,更別說是同時間進行抵抗了,任何國家試圖透過和美國結盟來對抗中國及俄羅斯,後果都是災難性的。

另外,2020年10月,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)被問及有沒有可能正式和大陸建立軍事聯盟,普丁也回答:理論上確實蠻有可能。

過去一周,烏克蘭東部及台海情勢上升,莫斯科調動超過4萬人部隊集結烏克蘭邊境,解放軍戰機持續侵入台灣防空識別區,拜登對莫斯科軟硬兼施,一邊制裁俄國官員及實體,一邊邀請普丁舉行高峰會。針對台海情勢,美國日前宣布放寬官員與台交流準則,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)更表示美國致力於確保台灣有能力自我防衛。

肯姆佩指出,這場大國競爭戲碼開展的時間點,對於上任未滿百日的拜登政府而言是最糟糕的時機點,不過卻可能剛好是北京及莫斯科的目的,在拜登完成政策檢視、任命重要官員之前取得先機。

他指出,現實世界的情勢變化,讓拜登政府精心安排、希望井然有序地執行政策的計畫變得更複雜。拜登的目標主要有三,包括加速疫苗分配來抑制新冠疫情、透過4兆美元刺激、基建計畫來推動美國經濟及競爭力,另外也包含恢復和盟友的關係。

不過除了陸俄以外,肯姆佩指出美國在外交政策上還同時面臨其他挑戰,包括阿富汗撤軍及伊朗核子談判,對於一個新總統來說,要處理的問題相當多,他認為拜登如何巧妙地處理陸俄日益增長的協同挑戰,將會如何形塑這個時代。(中時新聞網 吳映璠)

文章來源:Op-ed: China, Russia deepen cooperation in what could be Biden’s defining challenge as president

延伸閱讀

未戰先敗的疫苗外交 美慘遭陸俄蹂躪

俄外長訪中 聯手抗美態勢明顯