再70天 瑞薩火燒廠產能恢復往昔

今（4/19）日國際財經重點新聞摘要：

1.歐盟不滿意 義大利恐延後申請復甦基金

據知情人士透露，由於歐盟不滿意至今提交的計畫草案，讓義大利可能會錯失4月30日對歐洲復甦基金提交補助申請的最後期限。

義國首相發言人駁斥了錯失最後期限的說法，表示計畫書將在4月30日前提交；經濟部長也同聲表示，目標仍維持在4月30日提出申請。

所有歐盟27國都在制定自己的國家計畫，研擬如何申請歐盟7500億歐元復甦基金中所屬份額。而義大利有資格從該基金中申請2000億歐元的補助和低利貸款，為歐盟國家當中份額最多的國家。而該筆錢將在未來6年逐步支付。

據了解，歐盟主要擔憂為申請書欠缺該計畫如何被管理的細節，包括司法系統在內的改善缺乏細節。一名消息人士指出，歐盟希望義國迅速修改計畫，然而這需要時間，五月中旬應該是較實際的提交日期。

義大利先前從未表示延期，總理Draghi在4月8日仍告知媒體，將在4月30日提交計畫。如果計畫發生延後，將對新總理產生打擊；Draghi為前歐洲央行行長，兩個月前接任義大利總理。

歐盟執委會發言人指出，計畫通常要在4月30日前提交，但有些國家可能還需要數周時間準備；並補充表示，執委會正與所有國家就計畫的準備進行「密集對話」。

（時報資訊 張朝欽）

2.英國讓新冠痊癒者再度接觸病毒 研究是否免疫

英國科學家19日針對新冠肺炎展開最新研究，這回讓曾確診新冠肺炎並痊癒者再度接觸病毒，以了解痊癒者是否對病毒免疫。

今年2月英國成為全球第一個實行「人體挑戰試驗」的國家，號召全國健康志願者參與人體試驗，在封閉環境下接觸新冠病毒，以了解病毒造成的人體反應。最新研究則是號召曾確診並痊癒者再度接觸病毒，目的在了解痊癒後是否對病毒免疫，以及免疫力維持的時間長短。

主持這項研究的牛津大學疫苗學家麥克申（Helen McShane）表示：「這項人體試驗所得的數據有助我們設計更有效的疫苗及療法，也能更加瞭解新冠肺炎患者痊癒後是否不會再度感染，以及免疫力持續時間。」

（工商時報 陳穎芃）

3.Clubhouse完成新一輪籌資 傳聞估值40億美元

近期竄紅的語音社交應用程式（App）Clubhouse 18日（周日）表示，已經完成最新C輪融資，但未公布募集金額。路透引述消息人士說法指出，新一輪籌資使該公司估值達40億美元。

Clubhouse總部位於舊金山，該App可供人們在語音聊天室討論各式各樣的話題，尤其在億萬富豪穆斯克、祖克伯等名人也出現在聊天室後，該平台立即聲名大噪。

日前有傳聞指出，推特原有意以40億美元收購Clubhouse。

Clubhouse指出，最新一輪籌資由矽谷創投公司Andreessen Horowitz合夥人Andrew Chen為首，其他參與投資者包括DST Global、Tiger Global、Elad Gil。

（工商時報 陳怡均）

4.日企憂疫情5月入高峰 新緊急狀態將擊垮業績

新冠疫情對日本經濟影響的最新發展方面，根據路透社的調查，大多數日企認為，日本社會已進入第四波新冠病毒擴散期，疫情在五月份會進入高峰。至於因抑制新冠肺炎而再宣布緊急狀態，殺傷力更會大大影響到業績表現。

迄今，與其它主要國際經濟體相較，日本新冠染疫者數雖少很多，但新一波的疫情，卻讓新確診數量急速攀升。

此調查中發現，日本在七大工業國內，由於民眾缺乏對新冠病毒危機感，因此將引爆另波感染潮。

同時，這些日企也預測疫情會在五月攀頂，因適逢四月底開始，長達一周的黃金假期。不過，業績也沒什麼好期待的，因為民間消費始終無法完全放開下，復甦之路也就相對遙遠。

但最致命的一擊，恐怕還是中央政府為遏制疫情，所發布的緊急狀態命令。開業時間以及防疫措施等，又會讓慘兮兮的營業額捉襟見肘。

路透社在2日至13日的調研中發現，有高達59％日本商家，其營收會受到緊急狀態影響。

一家化學製造日企表示，因為疫情所至，目前餐飲與旅遊業已經非常緊繃，萬一新的一波疫情再度來襲，搞不好會是致命的一擊。

一家大型批發日企也認為，另波疫情外加緊急狀態的話，公司對資本支出與生產輸出方面，將會更加嚴謹考量。

其實，受傷最重的日本餐飲業與旅遊業，目前的營運壓力還是很大。

若按產業來看，日企非製造業者，像是躉售，批發，運輸，公共設施族群等，有高達三分之二認為，再來實行緊急狀況的話，業績一定垮。

不過，還是有差不多四分之三日企表示，疫情沒有影響到自己在2022年四月開始的新財年時，所預定的員工招募計畫

同時，大約有五分之一日企會凍結或縮減人力，而僅十分之一打算再增聘人手。只有不到十分之一日企，正有意要進行裁員。

正如一家紙業製造日企所言，本財年基本上不召新人，目前生意很難做情況下，因此2022財年人力需求，應該也會大幅減少。

（時報資訊 柳繼剛）

5.日3月出口大增16％ 創逾3年最大增幅

全拜中國大陸強勁需求之賜，日本3月出口創下3年多來，最強勁一次的單月成長。同時，市場也希望日本的景氣，能夠就此慢慢步上復甦正軌。

當然，單憑這個經濟數據也無法信服市場，日本經濟成長就可望展翅開飛。因為，這個全球第三大經濟體的日本，在2020年第一季，也就是新冠病毒開始肆虐全球時，出口全球貿易飽受打擊慘不忍睹。

日本財務省9日最新數據顯示，在2月衰退4.5％之後，3月份出口較2020年同期大增16.1％，創2017年11月大增16.2％迄今，單月最大增幅。同時，也優於市場普遍預估值11.6％。

但凱投巨集觀 (Capital Economics)卻指出，整個第一季的出口反彈明顯鈍化，2021年來自外部的需求，不太可能為整體經濟成長提供什麼動能。因為，2020年3月出口的比較基期太低所致。

若按出口地區來看，日本至3月為止，出口至自己最大貿易夥伴的中國大陸暴增37.2％，並創下自元月以來最大漲幅。其中，以有色金屬與塑膠原物料的出口量最大。同時，半導體機械設備的出口暢旺，更是錦上添花。

至於日本出口至全球最大經濟體美國，則小增4.9％。雖然美國對日本汽車與推土機等工程重裝備需求強勁，但被飛機相關產品出貨量大減給扯後腿。

而在3月份，日本對亞洲區的整體出口暴增22.4％，同時對歐盟的發貨量也大增12.8％。

3月份進口額度來看，年增率為5.7％，優於市場普遍預估值4.7％。因此，日本貿易順差為6,637億日圓約61.1億美元，市場當初預估為4,900億日圓。

這份日本官方的貿易數據正式出爐前，路透社的短觀報告曾指出，日企製造業的信心於4月份時，增至兩年多新高。主因是，電子產業需求強勁，增添出口商對前景的信心程度。

（時報資訊 柳繼剛）

6.再70天 瑞薩火燒廠產能恢復往昔

19日，日本瑞薩電子(Renesas Electronics)最新說法，之前慘遭火吻的晶圓廠正在加緊趕工，希望在70天左右，就能恢復全部產能。

車用晶片電子大廠瑞薩電子，其遭大火吞噬的廠房於17日開始復工後，現正追加產能中，沒有其它意外的話，再70天應該就可以把失去的產量給補回來。

大約一個月前，因電流過大問題所引發的一場大火，把瑞薩電子在東京北部的那珂(Naka)廠變成灰燼，不僅燒毀23台機器，並將無塵室搞到一片烏煙瘴氣無法使用。

如今，這座300mm的12吋晶圓廠的產線又重啟，並加入投產行列。

初估，四月底時，瑞薩那珂廠的產能可恢復至正常時期的一半。瑞薩執行長也表示，再給瑞薩70天左右的時間，產能就可恢復如往昔般正常。

前陣子因為瑞薩火燒廠減產，加上搶不過消費性電子晶片，導致全球車用晶片荒更加雪上加霜。更糟糕的是，像是日產汽車與本田汽車，本來要歡喜迎接汽車訂單回流，但無奈手頭晶片不夠使用下，只能忍痛減產。

日本瑞薩電子晶片產品，用於車用微控制器上，占全世界約三分之一左右市場。據悉，瑞薩電子正亡羊補牢地，在廠房內安裝新式滅火器，就是要避免重蹈覆轍。

瑞薩能這麼快復工，日本政府也功不可沒。瑞薩剛發生祝融事故時，日政府也呼籲設備製造商，幫忙瑞薩電子儘快恢復生產，並也廣徵海內外能提供零組件與器具的廠商大力協助。

（時報資訊 柳繼剛）