CEO自砍9成薪資為員工加薪 6年後報喜訊

美國西雅圖支付公司Gravity Payments執行長普萊斯（Dan Price）於2015年宣布自砍9成薪資，藉此保障員工每年有至少七萬美元（當時折合新台幣約為218萬元），消息一出後慘遭福斯新聞（Fox News）批評；然而六年後，普萊斯在自己的推特（Twitter）上曝光企業近況，稱該公司營收增加三倍，員工的買房率更是暴增十倍，該企業甚至成為哈佛商學院的研究案例。

2015年4月13日，Gravity Payments執行長普萊斯宣布將自己的110萬年薪（當時折合新台幣約為3,100萬元）大砍93%，以確保旗下130名員工能獲得7萬美元最低年薪。當時消息震驚外界，福斯新聞更是痛批普萊斯為社會主義分子，並預測該企業員工將生活在溫飽線（breadline）上。

不過六年後，普萊斯在推特上寫到，Gravity Payments的營收迎來三倍的成長，員工人數增加七成，客戶群也翻倍成長，員工的生育率和買房率也成長逾十倍。

普萊斯坦承，在新冠肺炎疫情剛開始時，公司營收一夕之間減少了55%，幸好員工們願意接受暫時減薪以確保公司不會進行裁員，讓公司能成功挺過這場難關，因此現在能給予員工加薪的機會。

而普萊斯為何展開這場最低年薪七萬美元的計畫？普萊斯寫道，曾有一位員工在麥當勞兼職，讓他意識到他是一位差勁的老闆，普萊斯認為，沒有人應該藉由做兩份工作才能維持生計，他因此決定為該位員工加薪，讓其辭去麥當勞的兼差。

為了能將員工的基本年薪上調至7萬美元以上，普萊斯將自己的110萬美元年薪砍到7萬美元，他說自己並不會懷念百萬富翁的生活方式，「當你從貧困中爬出時，金錢確實能帶來快樂，。但從有錢到非常有錢並不會使你更快樂，貫徹你的信念才會。」

在貼文的最後，普萊斯補充寫道，永遠都該投資在人們身上。