多頭喊美股7月前再飆8％ 出場得看他臉色

美股持續走揚，知名分析師Phil Orlando看好後市，預測7月前標普500就能達到年度目標4,500點，換言之，將從目前水準再飆漲8％，但他也警告，下半年的走勢相當詭譎，同時聯準會的態度是重點觀察指標。

受美債殖利率下跌，美國科技股、成長股擺脫疲軟，帶動標普500指數與道瓊工業指數上周五（16日）創下新高，那斯達克指數也呈現連2日上漲，近期美股整體表現不俗。

根據CNBC報導，愛馬仕投資管理公首席策略師Phil Orlando認為，美國經濟衰退已經結束，第一季獲利相當強勁，看好第二季出現更大幅度的成長，「第二季會呈現拜登政府對經濟復甦計畫的效果，有機會看到比第一季多出2倍的成長，可能來到60％的幅度。」

3月份Phil Orlando曾預估標普500能在年底前達到4,500點目標，今年的GDP將來到6.4％，近期的一波漲勢讓Phil Orlando預測在7月前就能提前達成，「以目前的經濟增長和盈利增長速度，我們可能會更早達成，如果我們的預測正確，這將是1984年以來最強勁的全年GDP成長，當時成長率為7.2％。」

儘管Phil Orlando相當看好美股後市，但他點出下半年的局勢相當詭譎，主因在於，基礎設施相關計畫及通貨膨脹等狀況並不明朗，這些風險會給股市帶來壓力，引發市場出現盤整。

另外，Phil Orlando也點出聯準會的態度相當關鍵，質疑若通貨膨脹持續，是否真的會調整其寬鬆貨幣的政策，「現在，我們只能觀察和等待，在今年下半年做出最好的判斷。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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