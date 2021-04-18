不怕疫擊 X世代財富大增

最新數據顯示，現今40到55歲的X世代在新冠疫情期間財富仍然大幅增長，除了因為該世代人口正值壯年、適逢工作的全盛期之外，還藉由此波歷史性的股市多頭賺進更多資產。

根據美國聯準會（Fed）資料顯示，X世代（定義為40～55歲的人口）在去年底達到一項重大的里程碑，就是占整體家庭淨資產的26.9％，超越該世代占整體家庭戶數的26.8％。

隨著人口老化，二戰時期的沉默世代（Silent Generation）和戰後嬰兒潮所占的家庭資產與數量比重雙雙下滑，如今世代交替，以手握財富來看，X世代儼然是具有優勢的一代。

X世代夾在戰後嬰兒潮與千禧世代兩種文化極端之間，在川普任內與新冠疫情期間更加壯大。

據Fed季度數據，在2017年川普政府上任之初，由X世代為首的3,460萬戶家庭僅占整體家庭淨資產的17.4％，到2019年時已躍升至25.4％，此比重在疫情時期更是持續擴張。

不過，戰後嬰兒潮仍然美國財富主力，持有家庭淨資產的逾半以上，所占比重達52.7％，遠高於他們所占家戶數的33％。戰後嬰兒潮占整體家庭財富於2016年秋登上高峰，當時占55.8％，不過2020年已減少將近0.5個百分點，預料還會繼續下滑。

Fed資料指出，千禧世代（定義在24～39歲之間）雖然占整體家庭戶數的將近三成，但仍僅占美國家庭淨資產的不到5％。

近期股市劇烈波動、房市回溫、龐大的聯邦政府紓困金，已改變美國的財富分配。然而富者更富的趨勢持續，在金字塔頂端1％的家庭增加4兆美元財富，占整體財富比重增加近半個百分點，至31.4％。

在金字塔底部的50％家庭財富占整體比重由1.8％升至2％，大部分增長歸因於房地產與退休金持有增加，這使該族群淨資產增加4,700億美元。