通膨壓力籠罩 恐壓縮美企獲利空間

美股上周表現強勢，道瓊與標普指數再創收盤新高，三大指數周線全紅。本周投資人仍將聚焦美國企業季報，市場憂心通膨壓力升高，企業經營成本增加會壓縮獲利空間。

本周可口可樂、IBM、嬌生、網飛等企業，都將公布最新季度業績。

根據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，目前已發布財報的美企中，84％以上的獲利優於預估。

目前為止，標普500企業第1季獲利較去年同季增長30.2％。數據供應商FactSet指出，標指企業今年Q1獲利，可望締造2010年第三季來最佳季度表現。

加拿大皇家銀行（RBC）美國股票策略部門主管卡瓦西納（Lori Calvasina）指出，她將觀察本周出爐的美企財報，是否因大宗商品價格上漲、供應鏈問題及其他成本因素，浮現利潤壓力。

她表示，這些目前威脅利潤的主要因素，對金融業的影響不大，工業、原物料、消費品公司較易受到牽連。

油價自今年開始走揚之故，燃料成本激增30％。期貨市場的木材價格攀上歷史新高，銅期貨今年來漲幅約17％。

據卡瓦西納分析，新冠疫情相關成本正在下降，這對企業是正面利多。但另方面薪資壓力重現，大宗商品價格揚升，反映在生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）走高，這些都對企業利潤不利。

布萊克利諮詢集團（Bleakley Advisory Group）投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示，他將密切關注晶片短缺的衝擊，是否會反映在科技公司的獲利。汽車製造商已受打擊，因為晶片荒而減產。

投資人受到指標強勁與銀行股獲利報喜的鼓舞，對疫情後經濟復甦動能樂觀，美股三大指數上周五同步收高。

道瓊指數收漲0.48％，報34,200.67點創收盤新高；標普指數收漲0.36％，報4,185.47點同創收盤高點，本周三度刷新收盤歷史紀錄；那斯達克指數收漲0.1％，以14,052.34點作收。

道指、標指與那指各自周漲1.2％、1.4％和1.1％，道指和標指雙雙寫下周線連4紅。

美國經濟數據亮眼加上中國GDP增幅創紀錄，也將MSCI世界指數推上歷史新高。

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