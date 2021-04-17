英建議孕婦可施打輝瑞或莫德納疫苗

英國疫苗接種和免疫聯合委員會今天表示，英國的孕婦應該施打輝瑞或莫德納生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，因為美國約9萬名孕婦接種後，沒有出現任何安全疑慮。

路透社報導，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation, JCVI）表示：「根據這些數據，JCVI建議最好向英國的孕婦提供可用的美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗或莫德納（Moderna）疫苗。沒有證據顯示，其他疫苗對孕婦不安全，但需要更多研究驗證。」

由於關於接種影響的資訊不足，英國先前建議孕婦不要接種疫苗。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）說：「我鼓勵所有孕婦，在輪到她們接種時出來施打，與家庭醫師、產科醫師或助產士等信賴的人討論疫苗的利弊。」

英國最近建議所有30歲以下的民眾，如果可能的話不要接種牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗，因為這款疫苗會引發腦部出現血栓的「極為」罕見副作用。

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