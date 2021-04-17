美日峰會 重申台海穩定重要性

美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊峰會。雙方反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海或南海現狀及恫嚇區域的意圖，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

拜登（Joe Biden）今天下午在白宮與到訪的菅義偉舉行領袖峰會。拜登在會後的聯合記者會上形容這次的會談成果豐碩，他和菅義偉堅定支持美日同盟與安全。

拜登表示，雙方承諾共同面對中國挑戰，以及在諸如東海、南海、北韓與氣候變遷等議題合作，確保自由開放的印太地區。他並指出，美日將在包括5G、半導體、人工智慧等科技領域合作。

隨後發言的菅義偉則表示，雙方就中國對印太地區與全球和平繁榮影響深入討論，皆反對任何企圖以武力或脅迫手段改變東海和南海現狀以及對區域其他地方恫嚇的意圖。

菅義偉在被問到是否有討論台海局勢時，他以外交理由不願多談細節。但他表示，在談到區域情勢確實談到台灣與新疆維吾爾自治區議題，日美之間曾明確就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識，雙方藉此機會再次確認。至於新疆維吾爾自治區議題，他也向拜登說明日本的立場與看法，相信拜登能夠理解。

菅義偉指出，與此同時，雙方也同意彼此都應與中國進行坦率對話的重要性，以維護普世價值，追求國際關係穩定。

美日峰會前 白宮再批中國意圖削弱台灣民主

美國總統拜登與日本首相菅義偉即將召開峰會前，白宮發言人莎琪今天再批中國對台脅迫行動升高，意圖削弱台灣民主，擔憂可能破壞穩定。她表示，美日領袖會談將討論這項議題。

拜登與菅義偉今天下午在白宮召開領袖峰會，這是拜登上任後，首次在白宮與外國領袖舉行雙邊會談。兩人稍晚也將召開記者會並發表聯合聲明。一名美國資深官員透露，聲明將包含台灣議題。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會被問到關於聲明中納入台灣議題時重申，美方在公開與私下都曾表達對中國侵略台灣的憂慮日益加深，中國採取越來越具脅迫性的行動，以削弱台灣民主，中國在台灣海峽軍事活動增加也令人憂心，美方認為這可能破壞穩定。

莎琪表示，美國與日本在台灣議題有共同立場，過去數週，美國國防部長與國務卿都曾對此表達過一致的聲明。她預期在拜登與菅義偉的聯合聲明中會觸及這項議題。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!

延伸閱讀

中美氣候老將交手…各有來頭

中美科技戰衝擊 是貿易戰十倍

美日擬攜手抗中 推動印太版「一帶一路」

美日擬攜手抗中 推動印太版「一帶一路」