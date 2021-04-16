中美科技戰衝擊 是貿易戰十倍

IMF示警！全球一體化下，與中科技脫鉤，技術分散、無法交流恐讓多國GDP重摔5％

拜登政府上台後持續加深對中國的科技限制，國際貨幣基金組織（IMF）最新示警，一旦中美乃至與歐洲之間的科技脫鉤，全球GDP受到衝擊的級數，將是中美貿易戰的十倍。

香港信報引述IMF中國部負責人Helge Berger表示，全球一體化的程度非常高，但當下仍在持續的中美緊張關係，成為全球的經濟與發展背後的高風險因子，倘若中美、甚至中歐有科技脫鉤的情形，最終全球將付出不小的代價。

IMF研究指出，中美科技戰導致的技術分散、無法交流，可能讓全球許多國家的GDP損失5％。而在此前的中美關稅戰，約讓全球GDP損失0.4％，故科技戰的影響等同是貿易戰的十倍。

IMF在4月初剛上調對全球經濟增長的預估，估算2021、2022兩年的全球GDP增長分別至6％、4.4％，並認為中國經濟全年GDP增長速度可達8.4％，美國可到6.4％。但另一方面，若中美科技摩擦加劇，全年經濟前景恐怕就無法這麼樂觀。

外界曾關注拜登政府上台後會否修改川普時期的科技戰路線，但當前拜登政府仍採取科技戰的方針，持續維持著對華為、中芯國際等指標中企的限制，在晶片半導體等重點領域防範著中企取得先進技術。

拜登政府4月更進一步將七家中國超級電腦企業列入實體清單，限制這些企業使用美國技術來研發產品以協助中國解放軍。

美國近期也召開半導體企業高峰會，有意聯合盟國與業界重點企業建獨立產線，在半導體等關鍵產業上排擠中國。

在中國方面，將技術創新發展列為其「十四五」規劃的重點項目，並全力推進半導體、AI、量子科技等發展，也在這些領域推出更多補貼措施。

當前中美科技限制的程度還有可能進一步擴大，美國數名眾議員近日發信呼籲商務部，要嚴格管控用於晶片設計的EDA軟體出口給任何中企，避免中企利用美國技術來發展14奈米甚至更先進的晶片，進而增加危害美國的風險。