NBA球星投資Coinbase 杜蘭特獲利54倍

全美最大比特幣交易所Coinbase於14日掛牌上市飆漲，帶動市值一度攀至860億美元，成為美國市值最高交易所。而這也讓Coinbase早期投資人NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）投資報酬率高達54倍，成為他創辦的投資公司Thirty Five Venture迄今最成功投資案。

Coinbase在16日盤中上漲1.98％，每股報329.14美元。

布魯克林籃網隊球星杜蘭特本業收入在NBA排名第三，但他憑藉精準投資眼光在Coinbase上市案中獲利豐厚。

早在2017年時，杜蘭特與其商業夥伴克萊曼（Rich Kleiman）便透過旗下公司Thirty Five Ventures投資Coinbase，後者當時正進行D輪募資。

根據消息報導，Coinbase那時募得逾1億美元，使其估值升至16億美元。

Coinbase如今市值約860億美元，足足是杜蘭特投資時的53倍。雖然並不清楚杜蘭特投資多少金額，但若他當時砸下100萬美元投資，如今價值將是5,300萬美元。

自2017年起，杜蘭特透過Thirty Five Ventures投資約50家新創公司，包括金融服務公司Acorns、電子競技組織Andbox與資產管理公司Alt等。

杜蘭特2018年接受ESPN電視台訪問時表示，他大多數投資案規模介於25萬美元～1百萬美元之間。杜蘭特曾分享，他聽過最棒的商業建議是，「別為了名利做事。感覺對了才重要。」



Coinbase其他知名早期投資人，還包括專業社群網站領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、風險資本家巴耶斯尼（Dmitry Balyasny）、谷歌創投（Google Ventures）創辦人馬里斯 （Bill Maris）與知名投資人圖斯克（Bradley Tusk）。