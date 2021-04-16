拜登會晤菅義偉 聚焦三議題

美國總統拜登16日在白宮與日本首相菅義偉會晤，這是他上任以來首度與外國領袖會面，他同時邀請韓國總統文在寅於5月下旬訪美，凸顯其對於中國、北韓等區域安全議題的重視，希望聯合日韓等盟國共同對抗中國並應對棘手的北韓核武問題。

美日峰會於台北時間周六凌晨登場，拜登與菅義偉此次會面除了強化美日同盟關係外，雙方也將在多項議題交換意見，包括如何應對崛起的中國、加強對抗氣候變遷方面合作，以及共同因應北韓核問題等。雙方將發表會後聯合聲明。

美國政府高層透露，聲明可能提及敏感的台海議題，美方可能施壓菅義偉公開表達對於台灣的支持，這將是美日領導人1969年以來首度在聯合聲明提及台灣議題。

日本向來避免在領土議題觸怒中國，但近來立場似乎出現鬆動。美日國防與外交高層官員3月會晤後發布聲明，強調「維持台灣海峽和平與穩定的重要性」。

此次美日峰會也將討論如何避免過於依賴中國供應鏈，日本政府將宣布投入20億美元經費發展5G網路建設，與美國一起合作對抗在5G領域稱霸的中國。

另一方面，拜登5月下旬也將在華府與文在寅會晤，確切日期尚未敲定，這將是拜登上任後兩人首次會面。

雙方會談重點，除了阻止北韓推進核武計畫、維護朝鮮半島和平外，還包括提高雙方在對抗新冠疫情與氣候變遷的合作，以及加強晶片供應鏈合作以因應近日短缺問題。

青瓦台發言人表示，希望此次峰會有助於他們達到「朝鮮半島無核化」的目標。

分析師表示，文在寅可能透過此次峰會的大好機會，建議拜登與北韓最高領導人金正恩恢復往來。美國與北韓2019年曾舉辦正式會談，但後來雙方關係惡化。

除此之外，美韓高峰會也將會提及中國問題，美國勢必極力拉攏韓國以抗衡中國，但是文在寅政府多次公開表態，希望在兩大強權間維持中立，畢竟中國是韓國最大出口市場、北韓問題也必須仰賴其幫助，而這凸顯美韓利益存在衝突的事實。