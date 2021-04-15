維珍銀河創辦人布蘭森 出脫逾1.5億美元持股

維珍銀河（Virgin Galactic）的創辦人理查德·布蘭森（Richard Branson）於2019年幫助該公司上市，但在過去三天內，他就售出了價值超過1.5億美元的該公司股票。

布蘭森和他所控制的四家公司（包括維珍集團）在4月12日至14日之間出售了5,584,000股維珍銀河股份。這些股票價值1.503億美元，交易價格在26.85美元至28.73美元之間。

維珍銀河董事長帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）出售了剩餘的個人​​股份後一個月，布蘭森就跟進了。帕里哈皮蒂亞當時對CNBC表示，他計劃將此次出售「重新定向為我為應對氣候變化而進行的一項大型投資」，並補充說，他將「一如既往地致力於維珍銀河的團隊，使命和前景。」

去年，由於新冠肺炎大流行，重創了維珍集團的休閒和旅遊業務，他的主力企業維珍航空甚至一度傳出會破產，之後，布蘭森出售了他在維珍銀河公司約5億美元的股份。

太空旅遊公司正在努力完成航天器的開發，該航天器計劃用於使人們飛向太空邊緣再返回地球。維珍銀河公司在去年12月曾遭受挫折，當時電磁干擾導致其最近一次飛行嘗試失敗，該公司預計在5月進行下一次試飛。

由於開發工作的延誤，維珍銀河計劃延後了其太空旅遊服務的推出時程，執行長邁克爾·科格拉齊爾（Michael Colglazier）表示，該公司預計直到2022年初才開始進行商業飛行。維珍銀河公司預計將使用其「VSS Unity」飛船再進行四次太空飛行測試，其中包括今年夏天進行的布蘭森飛行。

上個月，維珍銀河公司推出了「VSS Imagine」，這是其艦隊中的第二艘航天器，也是下一代載運工具中的第一艘。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 趙永紝）

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