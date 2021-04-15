Coinbase上市 鮑爾批加密通貨是投機工具

市場關心美國貨幣政策何時由鬆轉緊，聯準會（Fed）主席鮑爾14日指出，2022年前升息的機率微乎其微，在考慮升息之前，Fed會先讓量化寬鬆（QE）減碼。而Coinbase上市之際，鮑爾批評加密通貨是投機工具，算不上是支付機制。

鮑爾周三出席華盛頓經濟俱樂部主辦的線上活動指出，「待去年12月公布的前瞻指引有實質性進展，朝我們訂定的目標邁進，我們將著手縮減資產收購計畫，那會比我們考慮升息的時間早了許多。」

自去年6月以來，Fed每月至少收購1,200億美元美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS），來壓低長期借貸成本。去年12月起，Fed便一再強調美國經濟必須有實質性進展，趨向完全就業及2％通膨率目標，才會讓QE逐步退場。

鮑爾表示，Fed「極不可能」在2022年前升息，重申經濟達到央行的就業與通膨目標之前，仍將維持目前的購債步調。

鮑爾的談話讓投資人更深信，Fed會維持低利率好一段時間，周四歐洲盤美元指數跌至91.535，來到3月18日來的4周低點。

此外美國最大加密通貨交易所Coinbase周三在那斯達克交易所直接上市，開盤價381美元，比參考價250美元高出52.4％，盤中最高觸抵429.54美元，終場收在328.28美元。

針對Coinbase上市，鮑爾周三在紐約經濟俱樂部與凱雷投資集團共同創辦人魯賓斯坦（David Rubenstein）進行線上對談指出，加密通貨說穿了是「投機工具」，押注價格會上漲，還不到支付機制的地位，「它們沒有被認真當成支付工具」。

鮑爾還拿加密通貨與黃金相提並論，他表示，「幾千年來，人類賦予黃金特殊價值，這是加密通貨沒有的。」

鮑爾的前任者、現為美國財長的葉倫，2月接受美媒CNBC訪問時也說，在她看來比特幣是「高投機性資產」，「以此交易非常沒效率」。

順帶一提，鮑爾透露自拜登就任總統以來，他到現在還沒與拜登碰面。

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