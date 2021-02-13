日本外海7.1強震 福島與宮城縣震度6強

日本時間今晚11時8分（台灣時間10時8分）福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強震，規模7.1，連東京也明顯感受到搖晃，有福島民眾回憶起10年前311大地震的恐怖情況。

日本放送協會（NHK）引用日本氣象廳的資訊表示，這場地震的震央在福島縣外海，震源深度60公里，這場地震沒有引起海嘯的危險，但海面可能會稍有波動。

福島縣中通、福島縣濱通以及宮城縣南部觀察到最大震度6強的強烈搖晃。宮城縣北部與中部觀測到震度6弱。

福島縣會津、櫪木縣北部及南部觀測到震度5強、岩手縣內陸北部與南部、山形縣村山地方與置賜地方、茨城縣北部與南部、埼玉縣北部觀測到震度5弱。東京市中心多處觀測到震度4。

東北電力公司表示，截至13日晚間11時30分已知福島縣6萬1000戶、岩手縣2萬1000戶停電。東京電力公司供電地區包括櫪木縣、茨城縣等共84萬1560戶停電。神奈川縣橫濱市、靜岡縣也發生停電。

目前東京電力公司還在調查福島第一、第二核電廠是否有異樣。報導說，因為這場地震的強烈搖晃，有福島縣高齡者回憶起2011年311大地震的情況，內心感到很恐懼。東京大學地震研究所教授古村孝志對NHK表示，311大地震發生後將雖將屆滿10年，但影響還在。

地震發生後，日本首相官邸（行政中心）危機管理中心立刻成立因應對策小組。目前還沒收到有民眾受傷的消息。

(中央社）

據美國地質研調查所(USGS)偵測，日本當地時間13日23時08分(臺灣時間22時08分)傳出規模7.0強震，深度約54公里，震央在福島縣，福島縣震度更達6強。日本氣象廳呼籲，儘管沿海地區海平面或有波動，但民眾無須過度憂心。

相較於USGS，日本氣象廳偵測的數據則為規模7.1，深度60公里，震央為福島縣沿海。日本放送協會報導(NHK)指出，震度達6強的地區包括宮城縣、福島縣的相馬市、國見町和新地鎮；6弱的地區則有：石垣市、岩沼市、富美市、川崎市、渡邊市、山本市、福島市、郡山市、南相馬市、大田市、本宮市、川端町、天井村、廣野町、奈良葉町、川內村、大沼町、雙葉町、浪江町。至於北海道至愛知縣，震度約3以上。

日本氣象廳宣布將於14日1時10分(臺灣時間14日0時10分)舉行記者會，說明福島縣與宮城縣偵測到的震度是否有更新，並宣布地震後注意事項。與此同時，日本政府已在總理官邸的危機管理中心設立官邸對策辦公室，目前正與相關部門、地方政府連繫，以掌握災情並協調救難資源。

此外，東京電力公司也表示，位於福島縣大沼町和雙葉町的福島第一核電廠正檢查地震後是否出現異常狀況，以避免任何災害的發生。日本運輸系統JR東仙台也表示，受地震影響，宮城縣多處路線緊急停駛。

東京大學地震研究所教授古村隆史表示，這次地震疑似發生於板塊邊界。從位置判斷，目前尚無須擔心海嘯的可能性；但近日地殼活動活躍，東北沿海地帶發生巨震的可能性仍然存在，民眾更須提防餘震。

(中時新聞網 江昱蓁)

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