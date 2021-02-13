晶片荒狂燒 美半導體業認了大敗因

全球車用晶片大缺貨，外媒報導，目前半導體和晶片屬於稀缺資源，其重要性領先傳統石油，儼然成為「新石油」。美國半導體協會坦承，美國在半導體研發設計居於領先，但為了降低成本將生產製造轉移至亞洲，卻造成當前半導體缺貨危機。

英國隆巴德諮詢機構專家指出，半導體堪稱新型石油，物聯網快速發展促使半導體成為關鍵要素，其重要性領先傳統石油，原因在於當前半導體生產被亞洲企業所掌控，其中，台灣、南韓在處理器晶片和儲存晶片市占分別為83%與70%。

美國仍是半導體設計與銷售領域的龍頭老大，但目前製造生產已轉往亞洲國家。美國半導體協會也坦承，美國在半導體研發設計居於領先，但為了降低成本將產能轉移至亞洲的想法，卻造成當前半導體缺貨危機。

謝金河在臉書發文指出，半導體產業榮景，歷經先前寒徹骨的殺戮，到了2016到2019年，中國大陸以國家補貼方式強攻半導體，全世界都不敢擴廠，如今美國制裁中芯造成更大失衡，凸顯台灣半導體製造搶手程度。

他認為，在美中科技冷戰中，全球半導體製造供應鏈炙手可熱，幾乎可以用「得晶圓得天下」來形容。

「過去戰略物資是石油，現在是晶片。」謝金河坦言，目前台灣比起其他國家，已經超前領先三、五年，而晶片似乎成為台灣的外交戰略之一的跡象。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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