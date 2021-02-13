富國搶囤疫苗 專家警告：疫情將無盡頭

多位流行病專家今天齊聲警告，除非所有國家都能快速且公平地取得疫苗，否則即使研發出新的疫苗，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍不會結束。

雖然數國已在考慮，要在國際旅行恢復時推出疫苗護照措施，法新社報導，多位專家在英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）發表公開信表示，富裕國家囤積疫苗，只會拉長全球衛生緊急狀態。

他們警告，「疫苗民族主義」作祟，會讓協助中低收入國家取得疫苗的疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）在未來幾年面臨嚴重的劑量短缺問題。

公開信主筆、任教於倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science）的沃特斯（Olivier Wouters）說：「冷酷的事實是，為了替足夠人數施打疫苗、形成全球免疫力，全世界目前需要的COVID-19疫苗劑量，比史上任何一支疫苗都多。」

「除非疫苗公平配送，否則還要好幾年才能控制住全球疫情。」

儘管目前正在研發和已獲批准的COVID-19疫苗達20 多款，低收入國家在採購、施打疫苗作業上，仍面臨龐大的物流挑戰。

這些挑戰包括缺乏採購疫苗的資金，運送、儲存疫苗的基礎設備也欠佳，尤其目前市面上所謂的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗，整個流程都需要保存在極低溫度下。

此外，即便公私部門對疫苗研發與採購的投資規模已是前所未見，COVAX估計2021年還需額外68億美元（約新台幣1906億元）資金，才能取得足夠疫苗來提供給92個開發中國家。

公開信指出，根據可得的銷售數據，占世界人口16%的富裕國家購買了全球70%的疫苗，足以讓他們每一個公民施打好幾次。

在倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）任教的執筆人之一吉特（Mark Jit）說：「以這種方式取得大量疫苗，等於是在窮國的醫護人員與高風險人口施打疫苗前，對自己的人民廣泛施打疫苗。」

這封公開信呼籲藥廠加快將技術轉移到開發中國家，以協助他們在國內製造疫苗，並稱目前市場上的疫苗價格「高到令人卻步」，敦促他們控制價格。

公開信執筆人說，中國、印度、俄羅斯研發的疫苗一旦獲得世界衛生組織（WHO）批准，將對貧困國家帶來莫大的幫助，因為這些疫苗供應和保存方式全都易於歐美版疫苗。

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