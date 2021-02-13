台灣囝仔獲NASA重用 2022再上太空

台灣出生的美國太空人林琪兒（Kjell Lindgren）入選2022年國際太空站任務，將搭乘太空探索科技公司（SpaceX）打造的載人太空船二度進駐地球低軌道。

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，48歲的林琪兒和46歲的海恩茲（Bob Hines）分別以太空船指揮官、駕駛員的身分，執行2022年往返國際太空站的任務。

這兩名美國太空人預計在明年搭乘「飛龍號」（Crew Dragon）太空船，使用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，在佛羅里達州的國家航空暨太空總署甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）39號發射台升空。

飛龍號太空船由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX公司製造，2020年兩度成功載人前往國際太空站。林琪兒與同僚屆時將執行飛龍號的第4次載人任務。

這將是林琪兒第二度前往太空站，他2015年曾在太空站待了141天，向世界分享來自太空的台灣空拍照。NASA今天發布新聞稿，介紹林琪兒時，提到他在台灣出生的背景。

林琪兒的父親是瑞典裔美國人，曾在美國空軍服役，40多年前派駐於台中清泉崗空軍基地時，認識在銀行上班的林琪兒母親張楚筠。

林琪兒2歲半前住台灣，童年在英國成長，於美國讀完高中，美國空軍官校生物系、科羅拉多大學醫學院畢業，2009年獲選為NASA太空人。2020年12月入選NASA阿提米絲（Artemis Team）登月計畫的一員。

林琪兒上次登太空站任務是科學研究，與前次不同的是，這項任務是NASA與民間公司合作的商業載人計畫（Commercial Crew Program）一環，為人類未來的太空旅行鋪路。

航太總署新聞稿表示，藉由太空站，NASA掌握並克服長時間太空飛行的困難處，拓展低軌道飛行的商業機會。隨著民間公司專注發展載人太空船及低軌道商機，NASA得以把重心放在更長距離的太空任務，打造登陸月球與火星的太空船和火箭。

延伸閱讀

SpaceX首趟太空旅行 科技富豪全包

事欣科營運回溫 打入SpaceX供應鏈