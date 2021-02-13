全球首支比特幣ETF 最快下周起可交易

加拿大主要證券監管機構已經批准推出全球第一個比特幣指數股票型基金，讓散戶投資人有更多管道接觸這種蓬勃發展的加密貨幣。

安大略省證券委員會（Ontario Securities Commission）批准資產管理公司Purpose Investments Inc.在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）推出Purpose比特幣指數股票型基金（Purpose Bitcoin ETF）。

Purpose Investments發言人告訴法新社，Purpose 比特幣指數股票型基金「最早可自下周起」以BTCC的交易代碼開始交易。

Purpose Investments在聲明中說：「Purpose指數股票型基金將領先全球直接投資實物交割的比特幣，而非衍生品，讓投資人能輕鬆且高效率地取得新興加密貨幣資產類別，不必承擔保管數位錢包資產的相關風險。」

雙子信託公司（Gemini Trust Company）將成為Purpose比特幣指數股票型基金的附屬託管人，經營工作將交由加拿大帝國商業銀行梅隆全球證券服務公司（CIBC Mellon Global Securities Services）負責。

2009年問世的比特幣，自去年3月起迅速飆升，當時價格為5,000美元，在線上支付平台PayPal宣布讓帳戶持有人使用加密貨幣激勵下，助長了它的漲勢。

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的電動車大廠特斯拉（Tesla）本月8日宣布已砸下15億美元投資比特幣後，比特幣當天聞訊大漲至破紀錄的近4萬5,000美元。

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