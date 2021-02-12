頂級天文學家：2017外星文明曾造訪地球

哈佛大學的一位頂級天文學家聲稱，外星人已經在2017年造訪過地球，而科學家們卻置之不理。

根據《每日郵報》報導，麻薩諸塞州（Massachusetts）劍橋市（Cambridge）常春藤聯盟學院（Ivy League college）任職時間最長、曾與已故物理學家霍金（Stephen Hawking）合作過的58歲美國頂尖天文學家羅布（Avi Loeb）在一本新書《外星人：地球以外智慧生命的第一個跡象》（Extraterrestrial:The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth）中認為，5年前被捕捉到的極不尋常的星際天體飛速穿過太陽系，最好的解釋就是它是外星科技。

但羅布的科學界同僚們卻錯誤地將這個不尋常的天體（他根據夏威夷語中偵察兵的意思將其命名為「斥候」（Oumuamua））當作小行星，同僚們沉浸在集體思維，不願想想「奧坎剃刀（Occam’s razor）原則」，即理論所使用的假設愈少，就愈有可能接近真理。

羅布認為：「認為我們是獨特的、特殊的，且享有特權的人是傲慢的。正確作法應該是謙虛地坦承，我們沒什麼特別的，外面還有很多其他文明，我們只需要找到它們。」

這始於2017年10月，天文學家觀察到一個物體高速移動，它只可能來自另一顆恒星，這是第一個有記錄的星際闖入者。它似乎不是一塊普通的石頭，因為在受到太陽引力作用之後，它加速了，並且在一種神秘力量的推動下，偏離了預期的軌跡。

如果是釋出氣體和碎屑的彗星倒還容易解釋，但奇怪的是，「斥候」並沒有彗尾等肉眼可見的明顯證據。「斥候」也以奇怪的方式劃過天際，科學家從望遠鏡中觀察到「斥候」忽明忽暗的變化，還觀察到它異常地發光，可能代表它是以一種光亮的金屬製成的。

為了解釋諸多異象，天文學家們提出一些新奇的理論，比如說「斥候」是由氫冰組成的，因此不會有可見的痕跡，或者說它已分解成塵雲。羅布說：「這些對斥候獨特特質的解釋想法，全涉及一些聞所未聞的東西，如果這就是我們的方向，何不一開始就考慮它是人造的？」

「斥候」在短暫的逗留太陽系期間從未被特寫拍攝過，羅布說，「我們只是在它已經離開太陽系的途中才得知它的存在。」對「斥候」形狀的觀察有2種，一是細長如雪茄，二是扁圓類似鬆餅，卻薄如刀片。羅布在模擬結果後傾向後者，並相信它是被刻意設計成由恆星輻射作為動力的光帆。另一個奇怪的地方是該天體的移動方式，加劇了它通過的怪異性。

羅布的想法讓他與其他天文學家產生了分歧，天體物理學家席格爾（Ethan Siegel）撰文時，以「曾令人尊敬的科學家」稱呼羅布，對羅布顯得不以為然。羅布則抗議學術界的「欺淩文化」，它懲罰那些質疑正統觀念的人，就像伽利略當初提出地球不是宇宙中心時受到懲罰一樣，但真理終究會證明一切。

他認為，當外星智慧生命能讓人類面對從氣候變化到核衝突等各種威脅時，這樣的發現還可以「讓我們感覺到我們是同一個團隊的一員」，「與其像國家之間經常互相爭鬥，不如之後會試著合作」。

（中時新聞網 CTWANT）