永久甩川普 驚人民調曝多數美國人心聲了

永久甩掉川普 驚人民調曝多數美國人心聲了

美國聯邦參議院已在9日開始審理彈劾川普一案,最新民調顯示,高達56%的美國受訪者希望參院定罪川普,並且讓他永遠無法回鍋出任政府公職。

綜合美國廣播公司新聞網(ABC News)、新聞週刊(Newsweek)報導,美國參議院9日起審理第2度彈劾川普的案子,美國廣播公司新聞網/易普索(ABC News/Ipsos)於日前公布審理開始前的最新民調,高達56%的受訪者認為參議院應該定罪川普,並且避免讓他再度回鍋擔任總統,43%的受訪者則不支持定罪川普。

報導指出,希望參院定罪川普的美國人比川普第一次面臨彈劾時的民眾比例還要高。2019年底、2020年初,美國眾議院指控川普濫用權力向烏克蘭施壓以尋求連任,川普面臨參議院第一次彈劾審理,當年1月《華盛頓郵報》與美國廣播公司新聞網(Washington Post-ABC News)進行的民調顯示,47%受訪者認為參院應該彈劾川普,49%反對彈劾川普,兩份民調對比之下,顯示美國民眾的態度出現很大的轉變。

此外,最新民調中,希望彈劾川普的共和黨選民比例也比前一次有所增加,儘管整體而言約只有15%共和黨人希望彈劾川普,不過已較前一次民調中的9%共和黨選民大幅增加8個百分點。民主黨人的意見則較一致,最新民調顯示,92%民主黨選民希望定罪川普,獨立選民中,54%支持定罪川普,45%不支持。

美國有線電視新聞網(CNN)政治評論員恩騰(Harry Enten)指出,過去一個月來符合CNN報導標準的每一份民調都顯示,至少56%美國人希望避免川普再度回鍋擔任總統。恩騰指出這個數字相當「驚人」,代表數百萬去年秋天投票給川普的美國人現在希望他不要再回來,他指出民調顯示,約80%的共和黨選民不希望川普再次競選總統,去年大選中,高達90%的共和黨選民投票給川普。

1月6日美國國會清點各州選舉人團票數之際,大批川粉闖進國會滋事,造成5人喪命,眾議院隨後指控川普煽動叛亂,並且通過對他的彈劾條款。目前參議院已在9日起開始審理彈劾川普的案子,參院若要定罪川普,至少要有17名共和黨議員倒戈,如果參院確定定罪川普,接下來會舉行第2輪投票,表決是否阻撓川普未來再度進入聯邦政府出任公職。

此份民調是在2月5日至6日期間針對508名美國人進行的調查,誤差範圍為正負4.8個百分點。

(中時新聞網 吳映璠)

川普親施壓喬州州長要大選翻盤 官方要出重手

美國前總統川普在2020年大選過後,在包含傳統紅州在內的喬治亞等多個關鍵州內選舉結果不利,導致外界普遍預測拜登當選。

對此,川普本人1月初親自致電同黨的喬州州長拉芬斯伯格(Brad Raffensperger),向其施壓要求選舉翻盤,引起抨擊。對此,喬治亞州已準備對川普進行犯罪調查,恐進一步對他起訴。

據路透社報導,在國會認證選舉人團票前,川普1月2日致電拉芬斯伯格,以毫無根據的陰謀論為由,要求他「找出」11,780張選票,讓自己翻盤選舉,直嗆「我只是想找到11,780票,比我們得到的票數還多一票,因為我們拿下了這州」。

對此,拉芬斯伯格辦公室發言人表示,喬治亞州已著手對此案進行調查,將根據事實證據以及行政調查,有任何司法結果將進一步呈交給檢察總長。司法專家表示川普致電施壓拉芬斯伯格已犯下至少3項喬州的選舉犯罪法,包括選舉詐欺陰謀論、教唆選舉詐欺,以及企圖干預選務。

報導稱,此案也正好顯示了卸去總統一職並失去憲法保護的川普,正面臨多項司法危機。除了眾所注目的第二次彈劾案之外,川普還面臨多場司法訴訟,包括哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)將調查川普的商業交易,並積極獲取其稅務紀錄。

另外,民主黨籍的喬州選舉委員會成員沃利(David Worley)原先表示,將在10日向州檢察總長卡爾(Chris Carr)以及富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)提議,要求針對干預選舉的川普進行犯罪調查,不過在喬州州長辦公室主動發起調查後,沃利表示「提出控訴才是應該發生的事」,並稱一旦完成調查,調查小組將撰寫報告呈交州選舉委員會,他們將決定此案是否提交州檢察長或地方檢察官。

對此,川普的發言人並未回覆媒體置評請求。

(中時新聞網 馮英志)