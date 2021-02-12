馬斯克炒比特幣 胞弟大倒貨3萬股特斯拉

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)因持有資產大多為特斯拉股權，去年特斯拉股價大漲7倍之多，讓馬斯克身價水漲船高，甚至在今年1月初超越蟬聯全球首富多年的亞馬遜創辦人貝佐斯，成為新任全球首富，當時身價來到1870億美元。

但這位全球首富近期似乎迷上加密貨幣，不僅讓特斯拉大買15億美元的比特幣，讓比特幣近日大漲逼近1萬美元，甚至讓含有迷因性質的狗狗幣，變成全球第12大加密貨幣。

近期從美國證監會（SEC）資料來看，Elon Musk的胞弟Kimbal Musk本周二(9日)賣出3萬股特斯拉股票，以當日賣出每股均價852.12美元來計算，套現2560萬美元（約7.26億元新台幣）。

特斯拉股價近月呈現震盪，步入2月收盤股價最高來到872.79美元，10日收盤股價下跌44.64 美元或5.26%、收在804.82美元，創2月以來最低價。

據外國財經媒體報導，SEC資料顯示，48歲的Kimbal Musk賣出特斯拉股票約3萬股，他同時為胞兄Elon Musk創辦的太空運輸公司SPACE X的董事，以及特斯拉董事，這次賣出股數占持有股權不到5%，目前持有59萬9740股、市值約為4.83億美元。根據資料來看，特斯拉內部人士持股19.6%。

同時另有特斯拉董事Antonio Gracias賣出15萬747股特斯拉股票，持股直接降至2545股，但買進約15萬口長期看漲期權(LEAPs) ，將分別在2022年6月、2025年到期，行使價格為分別為52.38美元和68.56美元，還透過AJG成長基金間接持有特斯拉130萬股。

Kimbal Musk與Elon Musk早年一同創業，於美國加州帕洛阿爾托創辦了Zip2，最終被電腦大廠康柏（Compaq）以3億美元收購，Elon Musk最終獲利2200萬美元，這也讓馬斯克獲得創辦在當時相當新穎的金融支付機構PayPal 的前身「X.com」的資金，隨後Elon Musk共同創辦SPACE X，Kimbal Musk成為早期投資人。Kimbal Musk隨後離開矽谷開始自己的事業，並在2011年與Hugo Matheson共同創辦餐飲集團the kitchen。

Kimbal Musk也不是第一次賣出特斯拉股票，早在去年9月1日、特斯拉第一次拆股(1拆5)後賣出3萬6375張特斯拉股票，均價約482.59美元。就在2日後，Kimbal Musk向SEC申報資料顯示，買進20,375張特斯拉股票，這是2020年2月20日就訂定交易計畫，估算當時賺進832萬美元。

（中時新聞網 呂承哲）