吊死彭斯！彈劾川普案首曝驚悚影像

美國參議院針對前總統川普「煽動暴亂」,導致5人喪生,超過60人受傷,展開彈劾審訊進入第二天,聯邦眾院彈劾監察人提出各式詳盡的川普煽動暴亂證據,並首度公布了國會大廈監視器1月6日在川粉暴動中拍攝的驚人影像。

據《每日郵報》(Daily Mail)和美國「全國公共電台」(NPR)11日報導,影片顯示,在川粉高呼,「吊死彭斯!」(Hang Mike Pence!),威脅要宰了副總統彭斯(Mike Pence),還有民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的狀況下,特勤局幹員火速將他們帶離藏身現場。

在監視器拍攝的影片中,包括1名提著俗稱「核武橄欖球」(Nuclear Football),內有啟動核戰密碼與程式黑色手提包的幹員,一起引領著彭斯和家人離開。德州聯邦眾議員卡斯楚( Joaquin Castro)指出,有些暴民說,想要找到彭斯,把他像叛徒般吊死。他強調,這令人聯想起美國史上最糟的私刑處決。

此外,影片顯示,還有川粉全副武裝,穿著護身防彈衣,帶著球棒衝進國會大廈。民主黨籍眾議員、彈劾監察人蒲黛希(Stacey Plaskett)指出,還有人帶著鎮暴盾,其中有些是川普鐵粉「驕傲男孩」(Proud Boys)的成員。

另外有影片顯示,暴民在裴洛西辦公室裡裡外外四處搜尋她的身影。據蒲黛希透露,這時裴洛西已被撤離國會大廈。她指出,副總統和眾院議長是繼總統之後,美國的第1和第2順位接班人,而他們當時在執行認證總統當選人的憲法職責。然而,川普卻將個人權力欲置於憲法賦予他的職責,還有民主流程之上,讓他們置身險境。

同時蒲黛希還強調,因坐上裴洛西辦公椅,並在她辦公桌上翹腳拍照,而聲名大噪的阿肯色州巴奈特(Richard Barnett),身上有高達950,000伏特的電擊槍。而坐在陪審席上的參議員透過監視影片,至今才親眼目睹,自己在警方形成的人肉防守線後,僅距暴民58步。

文章來源:Dramatic new footage reveals Mike Pence being rushed to safety with his wife, daughter and the nuclear football when MAGA mob stormed the Senate chamber – as Dems say Trump’s followers wanted to lynch the VP

文章來源:’The Footage Is Horrific’: Senators React To Gripping New Video Of Capitol Riot

(中時新聞網 楊幼蘭)