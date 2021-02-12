吊死彭斯！彈劾川普案首曝驚悚影像

美國參議院針對前總統川普「煽動暴亂」，導致5人喪生，超過60人受傷，展開彈劾審訊進入第二天，聯邦眾院彈劾監察人提出各式詳盡的川普煽動暴亂證據，並首度公布了國會大廈監視器1月6日在川粉暴動中拍攝的驚人影像。

據《每日郵報》（Daily Mail）和美國「全國公共電台」（NPR）11日報導，影片顯示，在川粉高呼，「吊死彭斯！」（Hang Mike Pence!），威脅要宰了副總統彭斯（Mike Pence），還有民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的狀況下，特勤局幹員火速將他們帶離藏身現場。

在監視器拍攝的影片中，包括1名提著俗稱「核武橄欖球」(Nuclear Football)，內有啟動核戰密碼與程式黑色手提包的幹員，一起引領著彭斯和家人離開。德州聯邦眾議員卡斯楚（ Joaquin Castro）指出，有些暴民說，想要找到彭斯，把他像叛徒般吊死。他強調，這令人聯想起美國史上最糟的私刑處決。

此外，影片顯示，還有川粉全副武裝，穿著護身防彈衣，帶著球棒衝進國會大廈。民主黨籍眾議員、彈劾監察人蒲黛希（Stacey Plaskett）指出，還有人帶著鎮暴盾，其中有些是川普鐵粉「驕傲男孩」（Proud Boys）的成員。

另外有影片顯示，暴民在裴洛西辦公室裡裡外外四處搜尋她的身影。據蒲黛希透露，這時裴洛西已被撤離國會大廈。她指出，副總統和眾院議長是繼總統之後，美國的第1和第2順位接班人，而他們當時在執行認證總統當選人的憲法職責。然而，川普卻將個人權力欲置於憲法賦予他的職責，還有民主流程之上，讓他們置身險境。

同時蒲黛希還強調，因坐上裴洛西辦公椅，並在她辦公桌上翹腳拍照，而聲名大噪的阿肯色州巴奈特（Richard Barnett），身上有高達950,000伏特的電擊槍。而坐在陪審席上的參議員透過監視影片，至今才親眼目睹，自己在警方形成的人肉防守線後，僅距暴民58步。

文章來源：Dramatic new footage reveals Mike Pence being rushed to safety with his wife, daughter and the nuclear football when MAGA mob stormed the Senate chamber – as Dems say Trump’s followers wanted to lynch the VP

文章來源：’The Footage Is Horrific’: Senators React To Gripping New Video Of Capitol Riot

（中時新聞網 楊幼蘭）