全球貨櫃巨頭股價慘沉沒 專家洩背後危機

新冠疫情顛覆消費模式，網購商機大爆發，意外讓貨櫃需求大幅成長，帶動航運價格飆漲，相關類股喜迎大多頭行情。全球最大貨櫃航運巨頭快桅（Maersk，或稱馬士基）預估2021年獲利可望年增27％，但此一財測卻令市場失望，似乎反映航運費率到頂跡象，拖累股價暴跌8％。

快桅日前公布今年盈餘（未計利息、稅項、折舊及攤銷）預期約在85億美元至105億美元之間，分析師預估值為104.6億美元。快桅去年盈餘為83億美元，低於外界預估的86億美元。

這份財報出爐後，快桅周三股價一度重挫8％。

Nordnet銀行投資經濟學家Per Hansen表示，投資人認為快桅獲利可能已經攀頂，因為這波高價運費助攻力道也達到高峰。

快桅表示，現階段需求暴增，導致設備短缺和供應鏈卡關的特殊狀況將延燒到首季，之後就恢復正常，預期今年Q1的獲利將高於去年Q4。

專家提醒，疫情導致貨物塞港問題可望在夏季時間緩解，屆時航運費率也會趨於穩定，不少貨櫃業者也打算添購更多貨櫃。

快桅去年股價暴漲42%，為16年來最好表現，今年1月再度刷新歷史天價，但隨著市場傳出運費可能到頂的疑慮，股價也跟著下滑。

（中時新聞網 吳美觀）

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