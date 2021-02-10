奧迪目標超越特斯拉 將布局電動化

特斯拉（Tesla）引領全球電動車潮流，迫使傳統車廠急起直追，德國奧迪汽車布局電動化，每年將至少推出一款電動車，以超越特斯拉為目標。

奧迪（Audi）汽車總裁杜斯曼（Markus Duesmann）8日接受「商報」（Handelsblatt）專訪表示，未來5 年奧迪將投入150億歐元研發電動車，預計每年至少推出一款新車。

他估計到了2025年，奧迪在歐洲賣出的車有1/3是電動車，2030年前提高到一半，在2030年代賣出最後一輛採用燃油引擎的汽車。

杜斯曼去年接掌總裁後，以特斯拉為假想敵，啟動名為Artemis的計畫，組成小組全力投入電動車、數位化和自動駕駛的研發，目標在2024年推出第一款新車。

杜斯曼強調，奧迪第一款電動車e-tron目前在德國銷售量，已是特斯拉Model S和Model X加起來的5倍多，奧迪的目標不只是追上特斯拉，而是要超越特斯拉。

從燃油車邁向電動車時代，各大車廠都面臨轉型陣痛期，杜斯曼坦言，這對奧迪來說軟體是最大的挑戰，原本的組織要重新打散，以軟體為中心來思考，對傳統車廠來說是一大革命。

由於競爭對手再也不只有車廠，還有谷歌和蘋果等軟體巨擘，杜斯曼表示，奧迪絕大多數的軟體都將自己開發，這樣才能跟資通訊業平起平坐。

車主充電方便，電動車才可能普及，德國現有3萬多座充電樁，離政府2030年100萬座的規劃目標還有一大段距離。

杜斯曼表示，奧迪不願看到充電樁密度不足，影響電動車的銷售，正考慮在大城市興建充電樁。