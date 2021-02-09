印尼訓練萬名士兵 幫忙接種疫苗

印尼將展開新冠肺炎疫苗大規模接種，今天起培訓一萬名士兵，協助醫護人員執行這項計畫。另外，疫情嚴重的爪哇島及峇里島將部署近3萬名軍人，在社區推動限制社交活動的防疫措施。

印尼國軍（TNI）總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）今天主持培訓國軍協助疫苗大規模接種的開幕典禮，衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）也出席。

哈迪在印尼國軍總部召開的培訓典禮上說，國軍目前有1,008名合格的疫苗接種員，今起再訓練一萬名士兵組成疫苗軍，協助衛生部的醫事人員執行一般民眾的大規模接種計畫；國軍也參與協助以冷鏈物流運輸將疫苗運送到各地的任務。

印尼1月開始施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，醫療院所、公務機關及國軍等前線防疫人員優先接種，全民接種預計最快4月開始。

印尼新型冠狀病毒疫情仍嚴峻，單日確診自1月8日起幾乎都超過一萬例，只有少數幾天例外，1月30日創下1萬4518例的最高紀錄，這兩天降到8,000多例。總計確診病例117萬4,779例，死亡人數3萬1,976人，16萬9,351人仍在治療，疑似病例7萬7,086例。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）2月初表示，爪哇島和峇里島雖然在各個社區推動限制社交活動的防疫措施（PPKM），但防疫效果有限，他感到相當失望，要求所有單位都加倍努力，有效防止病毒擴散。

哈迪說，國軍將在爪哇島及峇里島部署2萬9,736名士兵，深入基層及偏遠地區，提醒民眾遵守各項限制社交活動的防疫措施，追蹤可能接觸感染源的民眾做好自我隔離，並且確保疫苗的大規模接種計畫順利進行。

延伸閱讀

20萬劑AZ疫苗 最快3月10萬醫護先施打

生技股繼續牛？大咖新冠疫苗進度一覽