蓋茲、貝佐斯哭哭！華盛頓州擬徵財富稅

為了減少所得不均，並緩解該州所得稅欠收等問題，華盛頓州議員將提案向超過10億美元的財富課稅1%，而根據該法案，亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）每年將必須繳納約20億美元的州所得稅。

州議員表示，此稅將使每年稅收增加約25億美元，且只針對所謂的無形金融資產或股票期權等金融投資。不過稅務專家表示，該州的財富稅將過度依賴4位以華盛頓州為家的億萬富豪—貝佐斯、比爾·蓋茲、貝佐斯前妻史考特（MacKenzie Scott），以及曾擔任微軟執行長的史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）。

華盛頓智庫稅務基金會（Tax Foundation）副總裁Jared Walczak表示，該稅收97%將來自於這四位億萬富豪。

根據這項新稅法，目前身價約2,000億美元的貝佐斯每年必須向州政府繳納20億美元稅金。比爾·蓋茨目前財富約為1,350億美元，每年應繳財富稅約達13億美元，而鮑爾默的部分約為8.7億美元，貝佐斯前妻史考特一年要繳納6億美元。

部分評論則指出，這華盛頓4大富豪之中，無一擔負公司的日常職務，所以能輕易搬到其他州以避開此稅。

Walczak表示，他們4人之中的任何一位都可以搬到其他州，並將其設定為主要居所，但每年仍可以在華盛頓州待上182天，而不必繳納該財富稅。

此外，最近才搬到華盛頓州的資安公司Tanium執行長Orion Hindawi則表示，這項提案一旦落實，將重創華盛頓州的投資吸引力。

（時報資訊 柯婉琇）