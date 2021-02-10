全球股市迎金牛 羅傑斯等大咖唱衰美股

全球股市在2020年如洗三溫暖，先是新冠病毒疫情爆發，股市崩跌不止，但下半年卻急轉直上，美股更是氣勢如虹，屢創新高，道瓊工業指數首度攻破3萬點大關。亞股也不遑多讓，台、韓、印度股市締造新猷，日股升至近30年高點。

展望2021年，專家預料在疫苗問世、企業獲利回升、利率位於歷史低點、多國央行與政府持續印鈔支撐下，全球股市仍舊多頭氣盛。在疫情期間備受壓抑的歐股與新興股市，將迎補漲行情。

美股續攻 須留意泡沫

綜觀2020年，道瓊工業指數上揚7％，標普500指數年線走升16％，那斯達克指數漲逾四成。

美股已在歷史高點，但專家認為還有上漲空間。美國新科總統拜登上任後全球貿易戰情減緩，大規模刺激經濟方案推出在即，新冠疫苗施打有助於遏止疫情，牛市行情可望持續。

再者，企業周期復甦、各國政策火力全開、央行寬鬆貨幣政策、固定收益資產報酬極低而不具吸引力，令投資人對風險資產的胃口大增，料將投入更多資本。

摩根大通股市策略與全球量化研究部門主管拉科布賈斯強調，龐大流入的資金，是股市更上一層樓的催化劑。他樂觀表示，今年可能有高達1兆美元的資金流入股市，是近年股市環境最佳的一年，標普500指數在2021年可升至4,400點，最樂觀的預期則達4,600點。

其他金融機構同樣樂觀，高盛看好標普500指數在2021年將上漲14％至4,300點。瑞銀（UBS）分析師在1月強調，倘若美國加快疫苗施打，標普500指數到第二季中期前可上漲5％。

不過，投資人仍須留意一些金融操盤手提出美股泡沫化的說法。「商品大王」羅傑斯認為股市泡沫在2021年將愈來愈大。葛蘭森（Jeremy Grantham）、伯恩斯坦（Rich Bernstein）等投資大亨也都警告股市形成巨大泡沫。

歐股、新興市場前景佳

去年美股搶盡風頭，部分市場人士預期接下來一年漲勢放緩，反倒歐股、新興股市可望優於美股。

Quilvest財富管理公司投資委員會成員帕克提到，其他地區股市的表現在未來半年到一年時間將超越美股。他解釋，一些疫情過後可迅速恢復的產業和市場逐漸受到投資人關注，主要針對具成長前景與股價還沒漲那麼高的標的。

摩根大通經濟學家預估，新興市場股市今年最多將躍升20％，過去新興市場股票約占全球投資人資金分配的約9％，而目前僅約7％，「今年新興市場有補漲空間」。該投行並且點名巴西、印尼、韓國、泰國股市前景最看漲。

殖利率低 抑制債市吸引力

專家普遍認為，由於公債殖利率仍會在極低的水準，使得與股市相比，債市不太具吸引力。

貝萊德（BlackRock）將公債評等列為中立，對於未來6至12個月的美國公債列為減持，強調隨著殖利率低迷不振，持有公債的策略意義已逐漸消失，不過該機構卻將美國抗通膨債券（TIPS）列為增持，預料寬鬆貨幣政策和生產成本增加，將帶動通膨走揚。