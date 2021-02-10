新興市場搶反彈 全球V型復甦有撐

新冠肺炎病毒為2020年全球市場掀起滔天巨變，全球經濟跌進衰退深淵，往年成長迅速的新興市場經濟體也未能倖免。所幸新冠肺炎疫苗研發終於在2020年稍晚傳出振奮人心的消息，讓經濟復甦露出曙光，2021年全球經濟預估將回復成長，新興市場尤其將會率先反彈。

疫苗問世讓2021年的經濟前景轉趨明亮。摩根士丹利與高盛預估，2021年全球經濟將呈現Ｖ型復甦，新興市場將率先反彈。經濟合作暨發展組織（OECD）則預期，全球經濟可望在2021年底前回復到疫情前的水準。

摩根士丹利指出，全球經濟同步成長、新興市場國家反彈，以及通膨回溫，都將支撐2021年的Ｖ型復甦。

美元走貶將刺激資本流向新興市場，推升大宗商品價格和支撐新興市場貨幣。此外，新興市場消費者的生活水準與購買力逐漸提升，消費者支出揚升亦能帶動經濟成長。

OECD預期大陸2021年經濟加速至8％，預期印度同期經濟擴張7.9％。摩根士丹利樂觀預期大陸2021年經濟將擴張9％，估計印度2021年經濟可望強勁反彈9.8％。

大宗商品 迎走升段

進入2021年後全球經濟體預料逐漸邁向復甦，政府可望放一步推出紓困計畫，加上美元持續呈現弱勢格局，皆能夠給予商品支撐，預期2021年商品價格將呈現上升趨勢。

央行持續為市場注入流動性，並將利率大砍至歷史低點，財政刺激推升通膨預期，估計將有更多資金湧進商品市場。

大宗商品市場2021年的表現將迥異於2020年，全球經濟預料進入復甦模式，將能帶動商品需求，而且商品市場長期投資不足，供給將維持吃緊，進而推高價格。

金價後市 易漲難跌

進入2021年後，全球央行將持續為市場注入流動性、政府加碼推出振興經濟措施，加上通膨壓力上升、美元走勢看貶，以及新冠肺炎疫情依舊嚴峻，都將刺激金價進一步走高。

花旗集團（Citigroup）預估2021年金價可望站上每盎司2,100美元，英國研究機構Metals Focus對2021年的黃金展望更加樂觀，預期金價後市可望升抵每盎司2,300美元。

花旗表示，美元貶值是推動金價上漲的原因之一。2020年美元走勢一路下滑，美國進一步貨幣刺激將加重美元貶勢。由於黃金與美元呈反向關係，市場預期進入2021年後美元依舊疲軟，意味黃金將有進一步上漲空間。

油價需求 逐步回溫

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等產油國（OPEC＋）持續減產，新冠肺炎疫苗問世協助石油需求回升，預期2021年石油庫存將逐漸下滑，為國際油價帶來明亮前景。

巴克萊銀行基於OPEC＋節制產出，與疫苗將刺激2021年下半年石油需求，預期2021年布蘭特原油均價每桶達53美元，美國西德州原油均價可望站上每桶50美元。巴克萊指出，新冠肺炎疫苗問世是石油需求的轉捩點，因為疫苗能讓經濟復甦力道維持更久。

荷蘭國際集團（ING）的預測較巴克萊樂觀，預期2021年底布蘭特原油可望升至每桶60美元，全年均價為每桶55美元，而2021年西德州原油均價將達53美元。