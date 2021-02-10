疫苗各地開打 全球經濟拚先蹲後跳

在揮別新冠疫情肆虐的去年後，隨著疫苗逐漸在全球各地開打，經濟學家認為今年全球經濟可望先蹲後跳，但各地經濟復甦恐將參差不均。

疫苗在去年底已率先在歐美國家進行接種，也為結束這場史上空前的公衛危機帶來一線曙光。經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家Laurence Boone指出，「這是疫情爆發以來，首次浮現亮麗前景的希望。」

不過新一波感染潮與變異病毒出現，加上民眾對疫苗安全疑慮揮之不去，導致施打速度比預期緩慢，也令全球經濟年初以來仍不見好的開始。

因此經濟學者呼籲各國政府應持續採取積極行動，不應過早結束財政紓困或救助措施。

整體而言，2021年全球經濟趨勢大致可分為以下幾個面向：

世界景氣可望V型反彈

經濟學家認為，鑒於全球多國已在上半年施打疫苗，加上額外財政支撐，促使全球經濟在上半年觸底後，下半年有機會反彈。

因此國際貨幣基金（IMF）已把今年全球國內生產毛額（GDP）成長率大幅調高、預估可達5.5％。

其中擁有高效率的病毒檢驗、追蹤與隔離系統的國家、以及能快速接種疫苗的國家，其經濟表現可望相對較強。

例如在去年率先復甦的中國大陸，預料將持續強勁的成長動能，至於其他國家雖然也將復甦，但力道將不均。

疫苗產能 牽動金融市場

由於高效率的疫苗研發計畫與國際間的良好合作，將使疫苗在全球的配發速度加快。不過一旦疫苗配送進展緩慢，或是產能受阻，面臨疫情升溫的國家勢必將被迫對經濟活動緊縮限制，進而引發金融混亂、並還擴及全球市場。

在主要國家方面，繼美國國會去年底通過9千億美元紓困案後，新科總統拜登年初又再度加碼，提議1.9兆美元財政擴張計畫，希望能加快經濟復甦腳步，以協助美國經濟早日走出陰霾。

在美國狂印鈔票以因應疫情衝擊下，多家投行都看好該國經濟前景，並相繼調高其2021年經濟成長估值。高盛表示，在民主黨邁向全面執政，有足夠能力提供額外財政紓困來減緩疫情對美經濟造成的傷害，它看好美國今年經濟成長率可達6.6％。

前景仍然充滿變數

摩根士丹利看法也與高盛類似，預測成長率可上看5.9％。IMF也把美國今年經濟成長率調高到5.1％，反映疫苗開打促使經濟活動轉趨活絡與美國額外的政策支持。

在歐洲方面，年初來疫情高燒不退導致英德等國延長封鎖措施。歐盟警告這波疫情將使歐洲經濟留下比預期更深的「傷疤」。

歐洲央行預期歐元區今年經濟成長率為3.9％，但前提是封鎖措施要在3月底前解除，群體免疫要在年底達成。IMF預估歐元區今年GDP將成長4.2％。

至於英國除了飽受疫情之苦，鑒於它在今年正式脫歐，也讓經濟前景出現諸多變數。IMF已把今年英國經濟成長估值下調近1.5個百分點到4.5％。

日本經濟也將隨著全球經濟在今年開始復甦而翻身。由於日本出口已經逐漸恢復成長，加上首相菅義偉去年底宣布新一輪規模73.6兆日圓的刺激計畫，IMF預測日本今年GDP將增長3.1％。

不過年初日本疫情再度進入危急狀態，也令外界質疑進入半年倒數的東京奧運是否將如期舉辦，如果遭到取消或再度延期，恐令日本經濟再遭重擊。