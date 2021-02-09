比新冠更致命！蓋茲預言人類將面臨2災難

曾在2015年警告人類恐面臨病毒爆發的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），近期再度提出驚悚預言，指出人類將會面臨氣候變遷、生物恐怖主義等2大災難，屆時將會比新冠肺炎更致命。

綜合印度版「國際財經時報」（International Business Times）、英國《每日星報》（Daily Star）報導，YouTube頻道帳號「Veritasium」4日公布微軟創辦人比爾蓋茲接受主持人穆勒（Derek Muller）專訪的影片內容，影片中穆勒詢問比爾蓋茲，「新冠肺炎之後，人類是否還會面臨其他災難？」比爾蓋茲給出肯定答案，預言人類還會面臨氣候變遷、生物恐怖主義（Bio-terrorism）等2大危機。

他說：「其中一項是氣候變遷，每年的死亡數甚至會比現在這場新冠大流行還要多」，關於生物恐怖主義，他說「有些想要造成損害的人可能會製造出病毒」，「那代表代價將會比現在這場自然發生的疫情還要大。」

比爾蓋茲曾在2015年一場題為「下一場疫情爆發？我們還沒準備好！」（The Next Outbreak? We’re Not Ready）的TED演講中，預言接下來數十年人類可能會因為病毒損失千萬條性命，當時他說：「如果接下來數十年有任何東西能夠奪走上千萬條人命，很有可能是一隻具有高傳染性的病毒，而不是戰爭，不是飛彈，而是細菌。」

比爾蓋茲的預言在2020年應驗，新冠病毒至今奪走全球超過200萬條人命。

穆勒詢問比爾蓋茲當初為何會有此預言，比爾蓋茲表示，呼吸道感染時不時就會影響人類，當中有些可能很致命，「有許多呼吸道病毒，而且時不時會出現，呼吸道疾病非常可怕，因為當你在飛機上、公車上時就會感染。」

比爾蓋茲指出，人類不可能阻止未來疫情發生，但他強調人類可以加強準備程度，「這樣我們永遠不會有像今天這樣的死亡人數。」

（中時新聞網 吳映璠）

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