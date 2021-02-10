救市彈盡援絕…各國貨幣政策2021挑戰大

2020年新冠肺炎疫情重創全球經濟，主要國家央行全力搶救後，各自在2020年12月最後一次貨幣政策會議都按兵不動，即使踏入2021年後疫情變更嚴重，歐美日央行仍靜觀其變。各央行面對同一難題是救市子彈已不多，但迎接未來挑戰卻各有不同。

鮑爾任期剩一年 美立場更趨謹慎

聯準會（Fed）元月貨幣政策會議，是拜登上台後的首次開會。其決議跟去年12月一樣，維持基準利率0％到0.25％區間，繼續每月購買美國公債至少800億美元，和400億美元不動產抵押證券，直到經濟擺脫衰退並完全復甦。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）強調疫情仍是經濟的重大威脅，警告經濟在未來幾周甚至幾個月會持續低迷，直到民眾普遍接種疫苗與政府紓困措施刺激經濟持續復甦為止。

他說美國目前復甦情況令人擔憂，距離達成就業最大化，和通膨持穩在2％目標仍然遙遠。Fed預測今年美國通膨率1.8％；今年失業率5％，明年降至4.2％，2023年降至3.7％接近疫前水準。

Fed估美國2020年國內生毛額（GDP）萎縮2.4％，較原先預測萎縮3.7％來得好；今年成長率預測從4％調高至4.2％。

由於鮑爾任期在明年2月結束，外界認為未來一年其政策立場會更謹慎。鮑爾強調為避免Fed再犯過去在不適當時機討論退場議題，引發市場動盪的錯誤，未來會非常明確地對外溝通，在積極考慮調整貨幣政策前讓外界清楚明白。

歐ECB態度 並未太鴿派

歐洲央行（ECB）元月舉行今年首場貨幣政策會議跟去年12月一樣，繼續維持基準的再融資利率在0％和存款利率在負0.5％不變。

ECB在去年12月把「疫情緊急資產收購計畫」（PEPP）追加5,000億歐元至1.85兆歐元後，元月維持這規模不變，執行期限則延長至少九個月至明年3月，把投資已到期債券的本金再投資的做法，至少持續至2023年底。每月200億歐元買債步調也不變。

ECB在疫情危機未完全解除前繼續買債，但總裁拉加德（Christine Lagarde）強調即使經濟展望偏負面，但ECB未有擴大刺激措施計畫。她去年底已表明PEPP的資金不一定要用完。

ECB管理委員會成員赫爾茲曼（Robert Holzmann）去年強調ECB是給市場提供支撐，不要挹注過多流動性。外界認為ECB態度沒有太鴿派，但在疫情與經濟等不明朗因素下會繼續推出振興措施。

拉加德元月中發表看好未來經濟看法，由於英國脫歐、美國大選和批准疫苗使用等不明確因素已消除，今年情況較去年更正面。只要歐元區部份國家3月底前解除封鎖措施，ECB今年經濟反彈預測仍然成立。ECB估今年歐元區經濟將成長3.9％。

日BOJ 堅持負利率政策

日本央行（BOJ）去年12月會議維持基準利率在負0.1％，和日本10年期公債殖利率曲線在0％等不變，重申繼續執行目前買債計畫與負利率的超寬鬆貨幣政策。因此元月27日舉行今年首場貨幣會議，一如預期按兵不動。

BOJ把針對新冠肺炎疫情而實施的資金調度支援特別計畫，執行期限從原定今年3月底，延長半年至9月底。到時檢討若有需要，會再延長。為了讓日本10年期公債殖利率維持0％水準，BOJ沒設定買債金額上限。BOJ總裁黑田東彥強調央行的計畫就是謹守目前政策框架，未來檢討政策時只做技術性修正，不對政策做重大改變。檢討重點是如何在政策框架內調控殖利率曲線、資產購買和其他措施。

英BOE警告 疫情衝擊經濟

英國央行（BOE）去年12月宣布維持基準利率在0.1％，和買債計畫規模在8,950億英鎊不變。

英國已開始施打疫苗，讓BOE對長期經濟前景看法，較11月會議時樂觀一些，但警告為防止疫情擴散而採取的防疫措施，可能衝擊2021年首季的經濟表現。BOE總裁貝利（Andrew Bailey）元月初表示，脫歐和第三度全國封鎖，對英國經濟影響難以估計。BOE強調目前英國經濟前景仍異常不明朗，會繼續密切觀察情勢變化。

BOE在2月初舉行今年首場貨幣政策會議後，暗示有可能採取負利率政策來刺激經濟。

澳RBA堅定 拒絕負利率

澳洲央行（RBA）在2020年12月的貨幣政策會議，維持基準利率在0.1％歷史最低水準不變，預期未來至少三年內不升息，直到通膨率持續回到2％到3％區間目標為止。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）暗示維持寬鬆政策一段頗長時間，但重申RBA「極不可能」採取負利率政策，只有主要國家央行全都實施負利率後才跟進。目前實施負利率政策的主要國家與地區包括歐元區、日本和瑞士等。洛威認為目前RBA政策主要在壓低融資成本，刺激借貸需求和降低償還壓力，協助經濟復甦來降低失業率。