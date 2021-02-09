佛州水廠遇「駭」 黑客欲將飲用水變毒水

美國佛羅里達州執法官員今天表示，有不明駭客入侵佛州坦帕（Tampa）市郊歐斯馬鎮（Oldsmar）的供水處理設施，在短時間內將潛在危險添加劑含量提高100倍。

平內拉斯郡（Pinellas）警長嘉提葉里（Bob Gualtieri）說，工作人員很快就發現駭客入侵並迅速因應，因此無人陷入危險，但他說，這凸顯出網路攻擊對美國基礎設施的廣泛威脅。

嘉提葉里說，歐斯馬鎮供水處理廠的電腦操作員5日下午發現有人從遠端登入，操控廠內的控制裝置。歐斯馬鎮位於坦帕西北方約27公里處，人口約1萬5000。

他說，駭客成功駭進職員電腦後，取得TeamViewer 軟體使用權限，當時負責監看電腦的工作人員突然看見畫面彈出「電腦被登入」的通知，有人似乎在遠端操控滑鼠，開啟程式並操縱系統。

這名職員眼見滑鼠游標在各項功能之間游移數分鐘，接著打開往水中添加氫氧化鈉的控制裝置，他立刻通知主管報警，廠方第一時間取消增加氫氧化鈉含量的指令，將影響減到最小。

氫氧化鈉這種化學物質也稱鹼液（lye），用於下水道清潔劑中，添加量非常小，可控制酸度並去除水中金屬離子。

嘉提葉里在記者會上說，駭客登出系統前，將氫氧化鈉添加量從百萬分之100（100ppm）提高100倍至百萬分之1萬1,100（1萬1,100ppm），「如此巨大的增幅顯然有潛在危險，幸虧及時發現」。

嘉提葉里說，供水用戶不會受到影響，因為即使沒有立即發現駭客入侵，氫氧化鈉含量高的水至少需要24 小時才能觸及消費者，與此同時，安全機制會提醒廠方人員注意水質變化。

他說，聯邦調查局（FBI）和美國特勤局（US Secret Service）正在協助調查，但截至目前尚未揪出嫌犯。

調查人員尚未釐清駭客來自國內或海外，也不清楚歐斯馬鎮為何成為攻擊目標。

嘉提葉里說：「如同其他公用事業系統，供水系統是國家重要基礎設施的一部分，若有人想對公共安全造成不良影響，供水系統可能成為易受攻擊的目標。」

「重要的是要提醒大家注意，這是一記警鐘。」