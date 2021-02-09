美單周新增病例降25% 疫情以來最大降幅

美國上周的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診案例下滑25%，來到約82萬5,000例，為疫情蔓延以來最大降幅，但衛生當局憂心變種病毒株可能減緩或翻轉這項進展。

路透社對各州及各郡通報所做的分析顯示，美國新增病例連4星期下滑，來到去年11月初以來的新低點。跌幅最大的是加州，在2月7日結束的那一週降了48%。只有俄勒岡州、美國屬地波多黎各、阿肯色州、佛蒙特州出現單週新增病例增加的情況。

研究人員表示，美國境內至少有3種COVID-19變種病毒株，包括最早在英國發現、傳染力強3到4成的B.1.1.7新變種病毒株。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天說：「我要拜託大家保持警惕。變種病毒株持續擴散仍是巨大的隱憂，也是個威脅，可能會逆轉近來所見的正面趨勢。」

路透社依據志工團體「冠狀病毒疾病追蹤計畫」（COVID-Tracking Project）數據所作分析顯示，美國上周染疫住院的平均人數下滑15%，來到8萬8,000人，降幅同樣翻新紀錄，是去年11月以來的新低點。

美國上周染疫病故人數下降2.5%，達2萬2,193人。若排除印第安納州通報的積聚死亡案例，美國上周染疫病故人數降幅可達9.5%。死亡數是一項落後指標（lagging indicator），通常在確診、住院人數下降數週後，才會跟著下滑。

總體來看，美國有近46萬4,000人因染疫喪命，相當於每704人就有1人是因確診病逝。

根據「冠狀病毒疾病追蹤計畫」的資料，全美接受篩檢的人中，有7.3%的結果為陽性，比前一週的8.5%略降。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE