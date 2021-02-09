獎金1億美元！穆斯克發起「碳捕捉競賽」

剛成為全球首富的著名創業家，特斯拉公司（Tesla Inc.）創辦人伊隆·穆斯克（Elon Musk）提出「最佳減碳方法有獎徵答」，向全球發起1億美元的獎金，以尋找最有效的捕捉地球大氣中二氧化碳的方法，（carbon capture，簡稱「碳捕捉」），為期4年。

路透社報導，穆斯克同時也是太空運輸火箭公司SpaceX的負責人，特斯拉與SpaceX兩個公司，都在這幾年大獲成功，不但使他成為最知名的新興企業家，也在去年底成為全球首富。

穆斯克是個「科技改善環境」的主張者，他的特斯拉公司的主要業務除了電動汽車以外，還有社區型蓄電系統，多次表示他的蓄電系統可以協助再生能源穩定供電。

他在今年1月份首次發布了減碳環保方法的想法，並表示將在今年晚些時候，透露比賽的細節。

穆斯克在星期一的聲明中說「我尋找的不是只存在理論上的想法，我希望的是可以興建並有效運作的碳捕集系統，而且運動之後能夠產生足可量測的效果，或許是千兆噸級的減碳效率。」

這場全球徵尋減碳方式的具體規則將會在今年地球日，也就是4月22日宣布，比賽將持續4年，直到2025年的地球日。

文章來源：Elon Musk puts up $100 million for global carbon reduction competition

（中時新聞網 江飛宇）

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