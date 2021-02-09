比特幣熱爆 貨幣交易所不堪負荷故障

億萬富豪馬斯克的電動車大廠特斯拉表示投資比特幣15億美元（約新台幣421億元）且很快將會接受它成為一種支付方式後，主要加密貨幣交易所今天成交量暴增導致出現故障情形。

路透社報導，特斯拉（Tesla）此舉代表主流對比特幣接受度有提升趨勢，外界預期其他企業近期也將加入資產管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc），以及Square和PayPal等行動支付商力挺這種加密貨幣的行列，導致比特幣價漲10%。

總部位於舊金山的加密貨幣交易所Kraken指出，今天稍早因流量過大導致平台連結短暫故障後，已重新恢復登入；Gemini和Binance等交易所也表示系統出現問題。

Kraken的發言人以電郵表示：「最近需求遠超過預期增加情形，較前歷史最高量攀升逾5倍。」

這名發言人還說，Kraken今年1月處理的數位資產交易量達560億美元，已經超過2019年全年交易量。

Kraken表示已在致力擴大處理能力，以應付未來需求增加。

2012年創立、同為全球最知名加密貨幣交易平台之一的Coinbase表示，旗下交易平台今天未出現任何問題。

（中央社）

蘋果也可能跟進特斯拉 比特幣攻破4.7萬美元

在特斯拉公司加持下，比特幣繼隔夜站上4.4萬美元後，更在周二亞洲早上短短不到一個小時內一舉連破4.5萬、4.6萬與4.7萬美元大關。

根據Coindesk報價，比特幣一度站上47,513.57美元，再創歷史新高，過去24小時內漲幅超過20%。

每枚比特幣價格達到4.5萬美元原本應是一個重大里程碑，但遭狂飆不止的比特幣狠甩好幾條街。比特幣今年來已上漲約67%。

特斯拉周一宣布已投資比特幣約15億美元，並將開始接受旗下汽車與其他產品以比特幣付款。亞洲投資人一覺醒來立刻進場趕上慶祝行情，以及比特幣價格在4.5萬美元上方並未面臨反壓阻力，助比特幣價格一路急飆。

在特斯拉宣布投資比特幣之後，市場開始揣測誰是下一個宣布擁抱比特幣的重要企業。加拿大皇家銀行（RBC）即點名蘋果公司將跟進這一波比特幣潮流，如此一來，Apple Wallet能成為加密貨幣交易所，可望為該科技巨頭帶來數十億美元的商機。

（時報資訊 柯婉琇）

延伸閱讀

特斯拉買15億美元 比特幣創新高

中東｜停電元凶竟是比特幣

技嘉、微星 備戰挖礦潮