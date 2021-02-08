撇清蘋果合作 現代汽車、起亞股價重挫

沒跟蘋果談合作 現代汽車與起亞股價雙雙重挫

韓國現代汽車集團與其子公司起亞汽車周一表示，他們沒有跟蘋果談判合作開發蘋果自動駕駛車。消息一出，現代與起亞股價均重挫。

現代汽車周一盤中大跌逾6％報23萬4,000韓元。至於外界盛傳負責為蘋果開發自動駕駛車的起亞，股價更暴跌近14％報8萬7,500韓元。

韓國經濟日報1月初報導指蘋果與現代汽車，正談判合作在2027年前為蘋果開發自動駕駛車，並由現代汽車或起亞在其美國廠開發電動車專用電池。

雖然消息一直沒得到蘋果與現代汽車雙方的證實，但現代汽車與起亞的股價隨後持續大漲。元旦以來，現代汽車累計大漲近30％，起亞累計飆漲逾60％。

路透去年12月報導，蘋果更朝著研發自動駕駛車技術的方向走。為達成能生產自動駕駛車的目標，其計劃最早在2024年就要在電動車專用電池技術上得到突破。

（工商時報 鍾志恆）

現代起亞闢謠否認合作代工Apple Car 早盤股價重挫逾5％

近期韓、美媒體瘋傳蘋果（Apple）找上韓國現代集團，要合作打造自動駕駛電動車，甚至包括專爆蘋果料的分析師如郭明錤等也持此論調，現代與旗下起亞（Kia）今（8）日正式出面闢謠，公告目前沒有與蘋果進行協商，收到多家外企合作提議但都仍是初期階段，沒有任何已決定事項。消息傳出後開盤一度重挫逾7％，至當地時間11時30分跌幅仍達5.61％。

現代成為蘋果推Apple Car合作夥伴、預計2024年投產消息從1月就開始瘋傳，現代曾表示沒有定論但也沒否認，因此這次表態很明確，韓聯社指出，這可以解讀為合作協商被暫時擱置。

據郭明錤上周二(2日)分析，現代集團優勢可以歸納為3點，首先是豐富造車經驗與基礎還有汽車底盤技術支援，其次是旗下現代Mobis(현대모비스)可以提供部份零組件生產與設計，此外是因旗下起亞在美國紮根甚深且有現成產線。

上周五(5日)有美國媒體指出由於供應商口風不緊是蘋果大忌，因此蘋果與現代合作協商才會暫停。韓國媒體在談判觸礁前則曾指蘋果將投資起亞美國產線36億美元，交易會在本月17日簽署，但從未被涉事各方證實。

韓聯社稱現代、起亞只否認「自動駕駛汽車」，加上現代、蘋果都在開發自動駕駛技術，因此還是可能在實體製造電動車上合作，韓國業界也分析，現代起亞與蘋果暫停自駕車合作協商，無法排除今後重啟討論電動車合作事宜可能性。

現代汽車股價今日從上周五收盤價24.9萬韓元直接跳水，5分鐘就下殺到23.1萬韓元，至11時30分暫報23.55萬韓元。起亞更慘，從上周五收盤價10.15萬韓元直殺至8.75萬韓元震盪，至11時30分暫報8.78萬韓元，跌幅近14%。

韓國雖也過農曆春節，但由於不像台灣是T+2（交易後2日完成交割）制度，因此股市僅在年初一（11日）、初二（12日）休市。

（中時新聞網 王毓健）

蘋果合作自駕EV？ 現代：子虛烏有

自從蘋果電腦傳出要推出自家的電動汽車（EV）後，傳言韓國現代汽車與起亞就是蘋果欽點的合作對象。但是，現代汽車8日鄭重宣布，沒有與蘋果商談電動汽車製造計畫。

不勘一直被市場傳言所擾，韓國現代和起亞，這家全球第五大車商否認有跟蘋果合作電動汽車。不過，的確有跟好幾家國外廠商，正在談自駛電動車，還沒決定花落誰家。

現代汽車闢謠這個動作，讓自己8日盤中股價一度大跌超過7％，子公司起亞更是暴跌近14％。

週末期間，彭博社（Bloomberg）報導蘋果過去曾跟現代與起亞討論過電動汽車生產計畫，但目前商討暫停。元月份，現代汽車與起亞試圖模糊焦點，並未直接承認或否認，是否與蘋果合作電動汽車一事。

產業分析師指出，目前不清楚現代與蘋果間是否繼續策略聯盟，但論實力來說，現代美國車廠是少數幾家，可以大規模生產電動汽車的業者。

據悉，為推出自己專有電動車，蘋果近年來大動作招兵買馬，招攬全球相關頂級人才。不過蘋果若真的推出自己電動車產品，至少需要五到七年籌備時間，目前都只是研發初期階段而已。

（時報資訊 柳繼剛）

延伸閱讀

蘋果車將出發 瞄準外送、無人計程車

Apple Car帶動鴻家軍夯 蘋果專家潑冷水

保密到家！蘋果獨特的「黑箱」作業