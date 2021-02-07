超打5倍劑量新冠疫苗 星國醫院員工結局曝

新加坡全國眼科中心昨天(6日)公布一名職員在1月14日遭接種了5劑份量的新冠疫苗，被立即送醫，歷經3個禮拜的住院觀察後，目前情況良好、完全沒事，預計將在2天後出院。

《東網》報導，新加坡全國眼科中心一名職員在1月14日接種新冠疫苗，當時接種小組在準備疫苗過程中，負責稀釋疫苗的員工被叫去處理其他事物，導致另一名員工以為疫苗稀釋好了，陰錯陽差將5劑分量的疫苗注射到該名職員身上，一直到該名職員施打完在一旁休息時，才被發現打了5倍劑量的疫苗。

命大的是，該職員經醫師檢查後，竟沒有出現不良反應或副作用，為了以防萬一，還是將他留在新加坡中央醫院住院觀察，結果3周過去了狀況良好，將在2天後出院。事故發生後，全國眼科中心已停止接種疫苗，其餘職員全安排到其他醫院注射。

有傳染病專家接受《人民日報海外網》專訪指出，疫苗過量注射不太可能有害人體，也不會讓施打疫苗者因此染上新冠肺炎，但過量用藥可能加劇疫苗副作用，另一名專家則表示，就算該職員接種了5倍劑量的新冠疫苗，他還是得繼續打第二劑疫苗才能產生保護力。

新冠疫苗副作用依據每種疫苗各有不同，其中輝瑞疫苗傳出的副作用最多，可能出現發燒、肌肉痠痛、肌肉紅腫、呼吸困難、血壓下降等嚴重過敏，英國政府已建議有過敏病史者暫勿接踵，AZ疫苗則是接種處疼痛、肌肉痛與疲倦，症狀較輕微，莫德納疫苗也是副作用輕微、時間短，少數接種者有過敏反應。

（中時新聞網 莊楚雯）