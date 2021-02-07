通用攜Navistar 簽訂氫燃料電池合作

通用汽車（GM）與美國卡車製造商Navistar簽定合作協議，通用將為Navistar一款半掛式卡車供應氫燃料電池。

依據合作協議，通用將向Navistar提供Hydrotec氫燃料電池，安裝在Navistar的RH系列卡車，後者希望在2024年前讓氫電卡車進入量產。通用與Navistar並未透露財務條款。

兩家公司表示，運輸服務公司J.B. Hunt將是本項合作計畫的第一個客戶，預計2022年底讓J.B. Hunt駕駛採用通用氫燃料系統的RH系列卡車。

測試期間，Navistar氫電卡車將在J.B. Hunt的路線載運商品，並在氫燃料供應商OneH2的服務站充氣。

Navistar總裁暨執行長利斯博（Persio Lisboa）向媒體表示，Navistar卡車的目標是每充氣一次能行駛逾500英里，並在15分鐘內完成充氣。不過利斯博並未透露該款卡車的訂價或銷售目標。

利斯博表示，公司察覺到下一代的卡車將是對環境友善的車款。為了加速市場對新興技術的接受度，Navistar相信合作無疆界。鑑於通用是氫燃料電池的全球領導者，又是產業界值得信賴的夥伴，故Navistar決定與通用攜手合作。

通用與Navistar宣布合作，正值美國拜登內閣將降低美國溫室氣體排放，和推廣電動車視為優先要務。雖然消費者對電動車的接受度逐漸增加，電池成為客車和輕型卡車的替代電力，不過電池並不適合為重達8萬磅的半掛式卡車提供動能。

Navistar副總裁暨通用前工程師霍瓦特（Gary Horvat）表示，電池與燃料電池技術都是市場重要的解決方案，短程適用電池，而長程則適用燃料電池。

Navistar是通用Hydrotec技術最新的合作夥伴。通用先前也曾經與美國陸軍、本田汽車，以及法國航空公司Liebherr-Aerospace等多國企業合作。