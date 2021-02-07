特斯拉當心！亞馬遜當靠山 Rivian來勢洶洶

亞馬遜已開始在洛杉磯，測試跟電動卡車新創公司Rivian Automotive一起開發的電動貨車。

亞馬遜2020年10月發表其中一款與Rivian合作的電動貨車後，2021年計劃在多達16個路況不同的美國城市，測試多款電動貨車的性能表現。

亞馬遜全球車隊與產品部經理拉奇（Ross Rachey）說，讓貨車電動化是亞馬遜引以為傲的成果。因為亞馬遜必須在北美和歐洲廣設數以千計的電動車充電站、加快電動車設計、和安排其出貨設施。

亞馬遜2019年9月宣布向Rivian採購10萬輛電動貨車，做為其在2040年達成營運淨零排放目標的一部分。

亞馬遜為此成立基金，透過該基金來投資Rivian。

Rivian在其位於密西根州普利茅斯市的總部，為亞馬遜製造測試用車隊。其每輛電動貨車充完電後能行駛150英里。

目前這些電動貨車仍在測試階段，在Rivian計劃2021年底開始量產之前，貨車的設計與性能都可能被調整。

除了亞馬遜的電動貨車外，Rivian也希望在2021年稍後，能成為首批推出全電動皮卡（pickup）的車商。

儘管Rivian目前仍然是私人公司，但2019年來已籌集約80億美元資金，正崛起成為特斯拉的重要挑戰者。

專家預期美國未來幾年，包括亞馬遜在內的企業與政府，對輕型電動貨車的需求會持續增加。

因為拜登在其提倡購買美國貨的計畫裡，承諾聯邦政府使用的車隊，會以環保的電動車來取代傳統內燃機汽車。

根據聯邦總務署（GSA）資料，目前聯邦政府車隊編制裡，包含逾40萬輛貨車，當中大部份貨車為美國郵政署（USPS）使用。

由於潛在商機龐大，從德國戴姆勒、美國通用到加拿大Lion等多國車商正投入開發輕型電動貨車。