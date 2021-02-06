紓困、財報送利多 美股有靠山

預期美國就業報告疲軟將加速國會推進1.9兆美元財政紓困案腳步，美股過去一周創2020年11月最大漲幅。展望本周，財政紓困案進展與強勁美企財報可望繼續支撐美股再度攀頂。

美國未來一周仍有數十家企業發布財報，較受關注的包括有可口可樂、思科、迪士尼、推特與優步等。在經濟數據方面，最重要將是10日發布的消費者物價指數（CPI）。

另外多名聯準會（Fed）官員也將發布談話，其中主席鮑爾預定10日將出席紐約經濟俱樂部舉辦的網路研討會。

在買盤重新回歸，美股三大指數5日收高，標準普爾500與那斯達克指數更均締造新猷，各自走高0.4％與0.6％，指數收在3,886.83與13,856.3點。道瓊工業指數也漲0.3％至31,148.24點。

然而這三大指數都創下去年11月最大單周漲幅，道瓊周線收高3.9％、標指4.7％、至於那指更達6％。以小型股為主的羅素2000周線也強漲7.7％，為去年6月來最佳表現。

GameStop狂燒退潮，讓美股得以重歸基本面。周五買氣再現主要是美國就業報告表現不佳，反而有助1.9兆美元紓困案能加快在國會的進展速度。

Independent Advisor Alliance投資長薩卡瑞理（Chris Zaccarelli)指出，就業人數不如預期，讓外界預期民主黨將在沒有共和黨支持下，力拚紓困案盡早過關。美國眾議院5日表決批准參議院預算解決方案，也為通過拜登的1.9兆美元紓困案鋪路。

National證券公司市場策略師霍根（Art Hogan）認為，投資者將持續關注1.9兆美元紓困案，若如早日簽署成為法案，將帶動美股再度刷新歷史新高。

此外美企財報季已經過了一半。根據Refinitiv統計，在標普500成份企業中已有184家發布業績，當中高達84.2％超出市場預期。

Vital Knowledge創辦人克沙弗利（Adam Crisafulli）指出，美股多頭的三大助力顯得愈發強勁，這涵蓋第四季財報持續超出預期、更多刺激將注入美國經濟與疫苗注射速度正在加快等。