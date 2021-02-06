中美高層通話 台海議題過招

拜登上任後，G2首度實質接觸

美國總統拜登上任時隔17天，中美高層終於在美國時間5日首度通話，據雙方聲明，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）要求中國為威脅包括台海在內的印太地區穩定等行為負責，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則重申，台灣問題是中美關係中最重要敏感的核心問題。雙方在此問題上持續捍衛自身立場。

新華社6日報導，在與布林肯通話過程中，楊潔篪表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，美方應當嚴格恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報。報導並引述布林肯回應楊潔篪稱，美方繼續奉行「一個中國」政策，遵守中美三個聯合公報此一政策的立場沒有變化。不過，美國國務院聲明中並無提及。

在此之前，楊潔篪2日已在美中關係全國委員會上強調，台灣、香港、新疆等問題涉及中國民族情感，是美方「碰不得」的，否則只會給中美關係和美方自身利益造成嚴重傷害。

拜登1月20日上任後，由於遲遲未與中國國家主席習近平通話，兩國官方也無實際接觸，引發外界關注。直至5日中午，新華社指楊潔篪應約與布林肯通話。

雙方通話後，據美國國務院聲明，布林肯強調美國將繼續捍衛包括新疆、西藏與香港在內的人權和民主價值，美國將與盟友和夥伴和為共同價值觀和利益，要求中國為威脅包括台海在內的印太地區穩定，以及損害基於規則的國際體系行為負責。

但據中方聲明，楊潔篪表示，中美雙方應相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，「各自辦好自己國家的事」，包括台灣及涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉。

楊潔篪還指出，當前中美關係正處在關鍵時刻，中方希望美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。對此，中方聲明引述布林肯回應表示，美中關係對兩國和世界都非常重要，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。