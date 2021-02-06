美散戶押爆雷股 專家又曝警訊

美國參議院通過拜登版1.9 兆美元紓困法案，投資人士氣大振，帶動道瓊工業指數和標普500指數連續第5天上漲，本周漲幅分別為3.9%、4.7%，創下去年11月以來單周最大漲幅。但專家表示，有些股票已出現泡沫警訊，美股可能向下修正15％，投資人應居高思危。

美國財經媒體報導，高盛（Goldman Sachs）前高管Peter Kraus表示，投資人必須注意泡沫，市場很容易修正10%至15%也不要太驚訝。儘管投資人認為拜登總統將祭出大規模紓困計畫，但很多刺激措施股市已經反映。

隨著股市創下新高，Kraus除了提出散戶炒作GameStop和AMC等股票掀起的亂象外，還重申有關通貨膨脹的示警。

他說，美國政府實際投入刺激經濟的金額可能超過5兆美元，聯準會的資產負債表已經翻了一倍，這一切都會影響通膨。隨著通膨率上升，實質利率實際上可能會變成正數，並衝擊那些被高估的股票。

周五（5日）美股道瓊指數上漲 92.38 點（或 0.30%），收在31148.24 點；標普 500 指數上漲 15.10 點（或 0.39%），收在3886.84 點；那斯達克指數上漲 78.55 點（或 0.57%），收在13856.30 點；費城半導體指數下跌23.41點（或 0.78%），收在2985.01點。

本周道瓊、標普和那指分別上漲3.89%、4.65%、6.01%，3大指數均創下3個月來的單周最大漲幅。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer表示，在企業強勁獲利加持下，美股處於新牛市早期階段，有機會再出現長期漲勢。他認為，受到貨幣和財政政策大幅寬鬆刺激，將加速經濟復甦，而樂觀情緒吸引投資人大舉買進股票，就算市場出現修正，也是凸顯新周期和新牛市的開端。

(中時新聞網 吳美觀)

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