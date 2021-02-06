低估車市回溫速度 德國晶片荒恐拖到Q3

德國經濟部長破天荒寫信請台灣政府協助，可見德國汽車工業晶片缺貨的問題有多急迫，汽車產業供應鏈顯然低估車市回溫的速度，導致福斯等車廠最近紛紛被迫減產。

去年12月初，福斯汽車集團（Volkswagen）在中國的車廠就因晶片供應不足而停產，福斯為此緊急成立工作小組，處理晶片供應吃緊的問題。今年1月中，缺貨問題變得更棘手，戴姆勒（Daimler）在德國最大的不來梅（Bremen）廠被迫減少上班時數，福斯總部的Golf 和Tiguan等暢銷車款的生產線也被迫喊停。

據羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）專家貝雷特（Marcus Berret）描述，日本福島核災以來，汽車供應鏈就沒碰過這麼嚴重的問題。戴姆勒總部所在的巴登符騰堡邦銀行（LBBW）分析說，晶片短缺的問題還會持續好幾個月，預計夏天結束時才會解決，全球汽車工業今年將因晶片短缺少生產130萬至220萬輛汽車。

汽車產業供應鏈既長又複雜。按照慣例，福斯主要是向零件大廠例如大陸集團（Continental）採購晶片等零件，大陸向英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等車用晶片廠商下單，恩智浦和英飛凌除了自己生產，也委託台積電等晶圓代工廠生產。

這次車用晶片荒的表面原因是去年上半年的第一波疫情。當時全球車市崩盤，車廠生產線全面停擺，零件廠難以預估車市何時回溫，因此沒有下單。等到第4季車市熱絡時存貨不足，下單也來不及了。恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）表示，復甦的速度遠超過業界預期，許多客戶太晚下單，導致部分產品來不及交貨。

另一方面，車用晶片短缺的問題也與汽車產業的特性有關。專精供應鏈管理的Inverto顧問公司執行長普肯（Thibault Pucken）分析說，汽車的生命週期相對長，與最新的智慧型手機相比，車用晶片對製程的要求不高，對半導體業者來說比較沒利潤，因此在產能吃緊時容易被排擠。

為解決晶片短缺的燃眉之急，德國汽車工業不僅拜託經濟部長向台灣求援，還打破供應鏈的慣例。在晶圓代工領域規模僅次於台積電和三星的格芯（GlobalFoundries）德國廠負責人霍斯特曼（Manfred Horstmann）透露，幾乎每個禮拜都有車廠打電話來下單，德國業界並盛傳福斯直接找上台灣的半導體業者。

在台灣政府和半導體業者同意協助克服困境後，至少福斯缺貨的問題幾個月後可望獲得改善。福斯一名主管向德國媒體透露，半導體廠已承諾在年中大幅提高車用晶片的產量，福斯工會預期到了下半年員工可能連週末都要加班，才能補足上半年短少的汽車產量。

但零件業和分析師沒這麼樂觀。市調公司IHS Markit警告，晶片荒的問題將拖到第3季。全球最大的車用晶片業者英飛凌（Infineon）執行長普羅斯（Reinhard Ploss）4日也表示，半導體業的產能調整需要時間，他請客戶要有耐心，「許多客戶低估供應鏈的複雜程度」。

長遠來看，隨著行車輔助系統、電動車和自動駕駛逐漸成熟，汽車工業對晶片的需求將只增不減。歐洲目前賣得最好的純電動車是福斯去年9月上市的ID.3，一共採用了50多種不同的英飛凌晶片。德國電子業同業公會（ZVEI）預測，全球車用晶片的市場規模每年將成長5.3%、從2019年的500億美元成長到2024年的650億美元。

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