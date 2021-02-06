美兩院通過1.9兆美元紓困案 料近期立法

美國總統拜登和民主黨國會議員加速推動1兆9,000億美元紓困案之際，國會參眾兩院今天通過預算計畫，這使拜登的法案能在未來幾週，可以不需要共和黨的支持就能獲得國會批准。

美國聯邦眾議院依黨派立場投票，以219比209票通過這項預算計畫。聯邦參議院稍早的表決中，副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下了打破僵局的一票，通過這項計畫。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預估，最終的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案將在3月15日前通過，也就是疫情期間實施的特別失業補助金到期之日。

拜登（Joe Biden）與民主黨高層在白宮舉行會議，他們表示希望能盡快通過這項大規模紓困案，來對抗這場已經造成美國逾45萬人死亡、上千萬人失業的疫情。

拜登提到，他對於跟共和黨進行妥協抱持開放態度，只要他們不耽擱法案。

他還說：「如果我必須在立刻幫助嚴重受苦的美國人，以及陷入漫長談判之間做出抉擇…這是一個很容易的選擇，我將會幫助那些受苦的美國人。」

拜登指出，今天公布的經濟數據突顯就業市場持續疲軟，這證明必須採取積極行動。

共和黨曾提出一項6000億美元的紓困方案，規模不到民主黨方案的1/3。但即便是一些民主黨人，包含前總統歐巴馬（Barack Obama）的經濟顧問薩默斯（Larry Summers），也警告拜登支出的經費可能太多。

共和黨眾議員伯吉斯（Michael Burgess）表示，國會應該等到先前的4兆美元紓困款用完再來討論下一筆，現階段仍有1兆美元紓困金還未使用。

今天通過的這項預算決議，使民主黨議員能在擁有100席的參議院以簡單多數通過拜登的計畫，而不用爭取到60票。

這代表掌握參議院50席的民主黨，可望在不需要共和黨票數的情況下就能通過法案。民主黨在眾議院則有比共和黨多10席的優勢。

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