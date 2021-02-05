急瘋了！歐洲海運巨頭驚爆貨櫃落海意外

雖然新冠肺炎仍在延燒，但許多航運公司空貨櫃又被趕著送回亞洲以賺取返美航線的溢價，全球海運業正面臨缺櫃的困境，雪上加霜的是，近期貨櫃落海事故頻傳。美媒指出，歐洲海運巨頭地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping）又傳出41個貨櫃落入太平洋的意外。

美國財經媒體報導，地中海航運周四發表聲明，其貨輪「MSC Aries」從加州長灘前往大陸寧波時，因為天氣惡劣造成貨櫃傾倒，初步報告顯示，沒有貨物進入水中，船上剩餘的貨櫃是否受到損壞正在評估中，目前停泊在寧波港，預計調查完成後將儘快恢復服務。

報導指出，根據海事索賠諮詢公司WK Webster的網站顯示，1月29日前後有41個空貨櫃從該船掉落，同時已通知驗船師針對損害程度進行調查。然而，截至目前為止，這至少是今年第二次，而且不到十周內的第三起、大量貨櫃掉入航線繁忙太平洋的意外事故。

此外，上個月全球最大貨櫃船運公司快桅（Maersk）的「Essen」，從大陸廈門航向洛杉磯時損失了約750櫃；日本航運巨頭海洋網聯船務（Ocean Network Express，ONE）的「Apus」去年11月底左右，從大陸航向美國時損失超過1800櫃。

根據世界航運評議會（World Shipping Council）估計，從2008年到2019年，每年平均有1382個貨櫃在海上發生意外而蒙受損失。

（中時新聞網 葉明芳）

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