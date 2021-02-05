散戶若當空軍更可怕 分析師曝崩跌後果

散戶透過網路集結，對GameStop（代碼GME）、AMC等實體面欠佳低價股發動軋空攻勢，擊潰做空機構後，已成為市場不可忽視力量。有分析師擔心，若散戶大軍轉而將伽馬擠壓（gamma squeeze）反過來用，變成做空，會產生更嚴重後果，從個股崩盤開始，可能會讓大盤出現崩跌可能。

伽馬擠壓簡而言之，極短時間內股價快速上漲，迫使做空者回購股票，而這種強制性變動會造成股價更快上漲和頭寸移動，形成循環，直至崩盤。但專業交易員開始擔心大部分機構在這波軋空潮前從沒思考過的風險：如果散戶大軍決定是壓低而非拉高股價，出現負伽馬擠壓，該怎麼辦？

儘管軋空戰指揮中心、全美最大網路論壇Reddit股板WallStreetBets（華爾街博弈，簡稱WSB）多數散戶仍傾向做多，但本周GME開始暴跌時，市場也出現大量空頭倉位，不由得專業交易員不擔心，因為他們認知的、行之有年的規則可能完全不適用。現在散戶們又盯上白銀礦業、生物科技等公司。

Aegea資本管理創始人、曾是做市商的卡山（Cem Karsan）說：「大量購入看跌期權會增加經紀商賣出看跌合約建立的頭寸，可能會在下跌方向造成更嚴重的結構性槓桿失衡。」他指出，

如果散戶買入看跌期權，機構只好快速拋售標的股票，如此一來就會出現拋售浪潮，標的股價會直接跳水。

數據商OptionMerics量化主管戴西蒙尼（Garrett DeSimone）說：「如果在指數權重較高的大型科技股上出現看跌期權的負伽馬擠壓，情況就危險得多。這些大型股流動性高很多，能影響更廣泛的指數和ETF（指數股票型基金）。負伽馬擠壓風險比伽馬擠壓大很多，因為向下波動是更強的反饋迴路。」

但也有人不擔心。專門針對波動率的交易員庫雷西斯（Yannis Couletsis）說：「大型股還有大戶的高流動性可以發揮穩定局勢效果，即使出現負伽馬擠壓，長線類型的投資大戶也可能介入，確保影響可以轉眼消失。一旦出現負伽馬擠壓，我預計除了前幾天，都不會掀起太大風浪。」

（中時新聞網 王毓健）

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