陸生跑光 澳大學將失血4千億 急撒錢留人

目前澳洲經濟已慢慢從新冠疫情中復甦，但該國的教育行業因為大陸生大量流失，仍遭受進一步的打擊。澳媒指出，多年來，國際教育業給澳洲各大學帶來了豐厚的利潤，但現在海外學生根本無法返澳求學。

如此一來，未來3年，澳洲大學將因此損失190億澳元（約台幣4186億元），為了減少損失，當下澳洲部分大學只好「自掏腰包」，不惜撒錢為海外學生提供便利，與航空公司達成了運送海外學生的協議。

大陸《金十數據》引述《澳洲財經見聞》報導，多年來，國際教育業給澳洲各大學帶去了豐厚的利潤，但現在海外學生根本無法返澳求學。更令澳洲擔心的是，大陸等多國留學生正在加速撤離該國。依澳洲統計局最新數據顯示，2020年12月，25%離澳人士均為國際留學生，其中有9300人是大陸留學生，佔18.7%。

然而，澳洲大學聯盟（Universities Australia）最新報告顯示，2020年澳洲大學收入共計減少了18億澳元（約台幣388億元），還有至少17300個工作機會被裁掉；至於會出現上述現象，主要是因為自澳洲關閉國際邊境以來，2020年僅有63名留學生返澳。如果國際邊境持續關閉，那麼2021年這一損失將增至20億澳元。

報導指出，在澳洲的國際留學生中，來自大陸的學生則是重要的組成部分。澳洲新南威爾士大學（UNSW）校長伊恩·雅各布斯（Ian Jacobs）就曾表示，在國境關閉導致大陸學生流失後，該校收入暴跌20%，只好通過裁撤500名教職員來彌補損失。

之前，米切爾研究所曾發布的公告也指出，國際留學生流失下，未來3年（2021年至2023年）澳洲大學將會損失190億澳元（約台幣4186億元）。

報導並提到，為了減少損失，當下澳洲部分高校只好「自掏腰包」，不惜撒錢為海外學生提供便利。澳洲查爾斯·達爾文大學（Charles Darwin University）在去年11月就與航空公司達成了運送海外學生的協議。根據協議，來自大陸、日本、越南及印尼等地的學生可以先自行前往新加坡，再搭乘轉機前往達爾文大學。

（中時新聞網 葉明芳）