缺晶片 通用大砍產能

在車用晶片缺貨影響下，美國通用汽車（GM）3日宣布下周起三間組裝廠停工、一間產能減半，成為受晶片短缺打擊營運的最新一家車廠。包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨議員柯林（John Cornyn）在內的15名參議員近日連署呼籲，白宮應與國會共同合作，以解決半導體短缺妨礙汽車生產的問題。

通用表示，自8日起為期一周，位於美國堪薩斯州費爾法克斯（Fairfax）、加拿大安大略省英格索爾（Ingersoll）與墨西哥聖路易波托西（San Luis Potosi）工廠將停工，而韓國仁川富平2號廠產能也將減半。

通用旗下受影響車款眾多，包括雪佛蘭Malibu轎車、凱迪拉克XT4休旅車、雪佛蘭Equinox與Trax、GMC Terrain休旅車以及別克（Buick）Encore迷你跨界休旅車。

通用並未透露產能預估下滑多少，也未說明哪家供應商受晶片短缺影響，僅表示公司將盡力維持生產高獲利車款的工廠產能，包括皮卡、休旅車與雪佛蘭Corvette跑車。通用亦表示，他們將盡可能彌補損失產能。

車用晶片短缺已促使多家車廠削減產能，包括福斯、福特、速霸陸、豐田、日產與Stellantis等。研調機構IHS Markit預測，晶片缺貨導致全球汽車業首季產量恐比原先目標減少67.2萬輛，而短缺問題可能延續至第三季。

研究機構AutoForecast Solutions預估，受晶片短缺衝擊，全球汽車業迄今產能減少56.4萬輛，今年受影響車輛產能估高達96.4萬輛。

有鑑於此，美國15名參議員周二致函白宮，警告「晶片短缺恐威脅經濟復甦」，敦促政府迅速實施《國防授權法》中關於半導體的規定，以提高晶片產能並鼓勵國內生產。

台灣經濟部5日將與美方舉辦視訊會議，會中將討論車用晶片供應短缺問題，台積電與聯電等半導體大廠也將參與其中。