陸加強管制稀土 日急找這國當救星

由於大陸是世界第一大稀土生產國，美國80％的稀土均由大陸進口，但在大陸加強稀土出口管理後，最新消息指出，土耳其礦山企業Eti Maden計畫加入稀土供應鏈，而作為稀土的新供應源，土耳其備受各國關注。此外，美國再次與澳洲合作，共同籌建稀土產業鏈，美國將斥資3,040萬美元資助澳企Lynas在德州建設一個稀土分離工廠。

《日經中文網》報導，由於歐美、日本和大陸等主要國家均提出去碳化目標，純電動汽車可望普及，用於馬達磁鐵的稀土需求持續增加，但稀土主要分布在大陸，存在供給風險，因此作為新的生産國，土耳其備受關注。

報導指出，去年12月在日本石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）召開的稀土線上會議，Eti Maden的一名高管表示，該公司的礦山能開採釹（用於磁鐵的）等稀土，很有潛力。本次演講會有近140人參加，可見日本企業的關注度之高。

目前，Eti Maden已建設了分離稀土礦石的試驗工廠，預計將於3月之前投入營運，該公司將借助試驗工廠分離出釹、镨及鈰等稀土，從而成為穩定的稀土供應商。此外，Eti Maden公司正計畫推薦實際驗證，呼籲日本等買家提供相關稀土處理、提取的經驗和技術，一旦成功分離稀土，Eti Maden計畫將來投入約3億美元建設商業用工廠。

報導並提到，日本對於中國稀土供給一直有擔憂，因為大陸2021年1月發布了加強管理的方針，要求加強開採和加工稀土的總量管理，還要求出口企業嚴格遵守法規。

2011年，日本石油天然氣金屬礦物資源機構等向澳洲稀土企業萊納斯出資並提供貸款，一直為該公司的生産提供支援。因此，日本很期待生産釹的土耳其成為稀土供給國，這將有助於日企稀土採購來源的多樣化。日本石油天然氣金屬礦物資源機構的理事霜鳥洋指出，日本稀土的用途有32％用於磁鐵。高於世界平均的28％。

不過，廣泛用於純電動汽車和家電等馬達的釹不耐熱。為了提高面向純電動汽車等的磁鐵的耐熱性和磁力，最近開始添加屬於中重稀土元素的鋱和鏑。這些中重稀土類在大陸以外的儲量極少，土耳其能否生産目前仍是未知數。

近年來，日本逐漸將稀土的來源擴大至澳洲等，此前約9成從大陸進口，到了2018年降至近6成，但需求增加的中重稀土元素，基本上完全從大陸採購，至今仍難擺脫依賴。此外，之前媒體也報導，美國再次與澳洲合作，共同籌建稀土產業鏈，美國將斥資3,040萬美元資助澳企Lynas在德州建設一個稀土分離工廠，每年預計生產5,000噸。（中時新聞網 葉明芳）

延伸閱讀

陸祭稀土新管制 全球老大哥找澳救命

美澳聯手挑戰「稀土霸主」 業界為何看衰？